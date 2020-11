Vorwurf der Piraterie

Eine türkische Zeitung zeigte von Angela Merkel eine Seeräuber-Karikatur. © dpa

Istanbul/Berlin.Nach der abgebrochenen Durchsuchung eines türkischen Frachtschiffs durch deutsche Marinesoldaten hat eine Tageszeitung in der Türkei Bundeskanzlerin Angela Merkel als Piratin dargestellt. Die CDU-Politikerin war in der Dienstagsausgabe der oppositionellen Zeitung „Sözcü“ mit Piratenhut, Jacke und Schwert abgebildet. Darunter steht: „Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel schweigt zur Piraterie.“ Als Titel schrieb das Blatt auf Deutsch: „Deutsche Piraterie“.

Unterdessen hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das deutsche Vorgehen im Rahmen der EU-Mission gegen Waffenschmuggel nach Libyen verteidigt. „Die Bundeswehrsoldaten (haben) sich vollkommen korrekt verhalten“, sagte die CDU-Chefin am Dienstag bei einem außenpolitischen Forum in Berlin. „Sie haben das getan, was im Rahmen des europäischen Mandates ’Irini’ von ihnen verlangt wird.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020