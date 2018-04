Vorwurf der Rebellion aus der Welt

Anzeige

Madrid.Carles Puigdemont kommt vorläufig wieder auf freien Fuß. Der Erste Strafsenat des Oberlandesgerichts (OLG) von Schleswig-Holstein hat gestern beschlossen, den Vollzug des Auslieferungshaftbefehls gegen den ehemaligen katalanischen Ministerpräsidenten auszusetzen. Das Gericht will gegen ihn weiter wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder ermitteln, nicht aber wegen des Straftatbestands der „Rebellion“. Damit sei die Fluchtgefahr „deutlich herabgemildert“.

„Wir sehen uns morgen“, schrieb Puigdemont nach Bekanntgabe des Beschlusses auf Twitter. „Allen vielen Dank.“ Die katalanische Unabhängigkeitsinitiative ANC wollte gestern Abend die Kaution in Höhe von 75 000 Euro zusammenbringen. Mit Puigdemonts Freilassung ist für diesen Freitagmorgen zu rechnen.

Puigdemont war vor knapp zwei Wochen an einer Raststätte bei Schleswig festgenommen worden und saß seitdem im Gefängnis von Neumünster. Ein Untersuchungsrichter an Spaniens Oberstem Gerichtshof hatte gegen ihn einen Europäischen Haftbefehl sowohl wegen Untreue als auch wegen „Rebellion“ erlassen, beides im Zusammenhang mit dem ungesetzlichen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017.