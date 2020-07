Wackelige Einigung nach elf Stunden Verhandlung

Die CDU will sich mit einer verbindlichen schrittweisen Frauenquote und der formellen Einbindung der Lesben und Schwulen in die Parteiarbeit reformieren. Im 75. Jahr des Bestehens der Partei stellte die Struktur- und Satzungskommission der CDU dafür am Mittwoch die Weichen. Eine endgültige Entscheidung treffen die 1001 Delegierten des Wahlparteitags Anfang Dezember in Stuttgart.

Für den Kompromiss zur Einführung einer schrittweisen verbindlichen Frauenquote von 50 Prozent bis zum Jahr 2025 für Gruppenwahlen bei Vorständen gab es nach gut elfstündigen Verhandlungen am Mittwoch eine breite Mehrheit. Zum 1. Januar 2021 soll eine Frauenquote von 30 Prozent gelten, zum 1. Januar 2023 eine Quote von 40 Prozent.

Die Junge Union Baden-Württemberg lehnt die Einführung einer Frauenquote allerdings ab. „Wer sich einen Posten in der Partei verdienen will, soll dies über Engagement, Leistung und Einsatz machen. Dann ist es egal, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Die Diskussion um eine Quote ist eine Diskussion aus dem vergangenen Jahrtausend“, sagte der Landesvorsitzende Philipp Bürkle dieser Redaktion. dpa/mis

