Wähler sehen keine Regierungs- und Kanzlerfähigkeit der Grünen

Mannheim.Vom 24. bis 26. November 2020 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1330 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

In der politischen Stimmung gibt es in dieser Woche für die SPD ein leichtes Minus und die Grünen können ein Plus verbuchen, alle anderen Parteien bleiben konstant: Damit erreicht die Union 38% (+/-0), die SPD kommt auf 19% (-1). Jeweils 5% verzeichnen auch weiterhin die AfD (+/-0), die FDP (+/-0) und die Linke (+/-0). Die Grünen kommen aktuell auf 25% (+2), alle anderen Parteien zusammen auf 3% (-1).

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, würden die Grünen im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen besser abschneiden, bei allen anderen Parteien gäbe es keine Veränderungen. Die Union käme auf 37% (+/-0), die SPD würde 16% (+/-0) erhalten, die AfD 9% (+/-0) und die FDP 5% (+/-0). Die Linke könnte für sich 7% (+/-0) verbuchen und die Grünen 21% (+1). Alle sonstigen Parteien würden zusammen 5% (-1) erzielen. Damit würde es rechnerisch sowohl für ein Bündnis aus Union und Grünen als auch aus Union und SPD reichen. Ein Dreierbündnis aus Grünen, SPD und Linke hätte weiterhin keine Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Nach wie vor ist die Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung hoch. Auf der Skala von +5 bis -5 wird die gemeinsame Arbeit mit 1,8 bewertet (Okt-II: 1,5; Nov-I: 1,9). Die CDU/CSU wird mit einem Wert von 1,6 (Okt-II: 1,5; Nov-I: 1,7) eingestuft, die SPD erhält einen Durchschnittswert von 1,2 (Okt-II: 1,0; Nov-I: 1,3).

Gewünschte Koalition

Auch jetzt findet Schwarz-Grün bei der offenen Frage nach der gewünschten Koalition den meisten Anklang: Jeder Fünfte (20%) spricht sich für dieses Modell aus (Okt-II: 21%, Nov-I: 21%), 15% favorisieren Rot-Grün (Okt-II: 12%; Nov-I: 13%) und ebenfalls 15% eine große Koalition (Okt-II: 15%; Nov-I: 18%). Jeweils 7% präferieren Rot-Rot-Grün (Okt-II: 6%; Nov-I: 5%) oder eine Regierung aus Union und FDP (Okt-II: 7%; Nov-I: 8%) und 5% sprechen sich für Schwarz-Rot-Grün aus (Okt-II: 3%; Nov-I: 5%). Alle anderen Koalitionsmodelle erhalten einzeln jeweils weniger als 5% aller Nennungen und kommen zusammen auf 14% (Okt-II: 18%; Nov-I: 17%), „weiß nicht“ sagen 16% (Okt-II: 18%; Nov-I: 13%).

Grüne: Koalitionsorientierung nach der Bundestagswahl

Was eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen nach der nächsten Bundestagswahl betrifft, empfehlen 56% aller Befragten der Partei, eine Koalition mit der Union einzugehen und ein Drittel (33%) favorisiert ein Bündnis mit SPD und Linken (weiß nicht: 11%). Ginge es nach den Anhängern der Grünen, sollte nach Meinung von 54% ihre favorisierte Partei eine Regierung mit SPD und Linken anstreben, 43% sind für ein schwarz-grünes Bündnis.

Grüne: Regierungs- und Kanzlerfähigkeit

Trotz hoher Werte in der politischen Stimmung überwiegt mit Blick auf die Regierungsführung der Grünen nach wie vor deutliche Skepsis: Lediglich ein Drittel (33%; Jan: 36%) der Wahlberechtigen traut ihnen zu, die Bundesregierung zu führen und den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin zu stellen. 64% (Jan: 61%) trauen den Grünen das nicht zu. In allen Parteianhängerschaften, außer bei den Grünen selbst, hält jeweils nur eine Minderheit die Grünen für regierungs- und kanzlerfähig.

Eignung als Bundeskanzler/-in: Robert Habeck und Annalena Baerbock

Bei der Frage, welcher der beiden Grünen-Vorsitzenden sich als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin eignen würde, kann weder Robert Habeck noch Annalena Baerbock eine Mehrheit der Wahlberechtigen von sich überzeugen: 35% attestieren Habeck, dass er Kanzler kann, 46% halten ihn für dieses Amt ungeeignet (weiß nicht: 19%). Die Co-Vorsitzende Baerbock sehen lediglich 22% aller Befragten als qualifiziert an für dieses Amt, 56% tun dies nicht und 22% sagen „weiß nicht“. Dagegen stehen die Anhänger der Grünen hinter ihrem Spitzenpersonal und trauen mehrheitlich beiden das Kanzleramt zu: 67% sind der Meinung, Robert Habeck hat das Zeug zum Kanzler (nein: 21%; weiß nicht: 12%) und 51% halten Annalena Baerbock für geeignet (nein: 31%; weiß nicht: 18%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Nachdem es bei den Imagewerten für die meisten Politiker bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker vor zwei Wochen ein deutliches Plus gab, hat sich in dieser Woche das Ansehen zumeist verringert. Wieder dabei ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ausgeschieden ist Annalena Baerbock. Die Bewertung nach Sympathie und Leistung wurde wie immer mittels der Skala von +5 bis ‑5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Mit einem Durchschnittswert von 2,5 führt Angela Merkel das Ranking weiterhin an. Mit deutlichem Abstand folgen: Olaf Scholz (1,6), Jens Spahn (1,6) und Markus Söder (1,5). Mit einem Wert von 1,4 wird Robert Habeck in dieser Woche eingestuft, damit ist er der einzige der im Vergleich zur Umfrage Anfang Novem-ber sein Image verbessert. Auf den nachfolgenden Rängen: Heiko Maas (1,3), Peter Altmaier (1,2), Armin Laschet (0,7) und Horst Seehofer (0,4). Nach wie vor als einziger mit negativem Wert und auf dem letzten Rang steht Friedrich Merz (-0,1).

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel und der Bundesregierung

Die Zufriedenheitswerte mit der Arbeit der Bundeskanzlerin und der Regierung sind nach wie vor hoch: 83% der Befragten bescheinigen Angela Merkel, dass sie einen guten Job macht (Okt-II: 84%; Nov-I: 86%), 14% sind unzufrieden mit ihrer Arbeit (Okt-II: 15%; Nov-I: 13%), 3% äußern sich dazu nicht (Okt-II: 1%; Nov-I: 1%). Bei der Bundesregierung sind 82% der Meinung, dass sie ihre Sache eher gut macht (Okt-II: 80%; Nov-I: 84%), 15% sehen diese eher kritisch (Okt-II: 18%; Nov-I: 13%) und 3% sagen „weiß nicht“ (Okt-II: 2%; Nov-I: 3%).

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Das Coronavirus ist auch weiterhin das Thema, welches die Deutschen als wichtigstes ansehen. 77% aller Befragten (Nov-I: 80%) nennen dieses Problem bei der Frage, auf die ohne Vorgaben bis zu zwei Antworten möglich sind. Angestiegen ist die Wichtigkeit des Themas Umwelt/Klimaschutz/Energiewende. Aktuell ist dies für jeden Fünften (19%) am relevantesten (Nov-I: 13%). Für 10% steht das Thema Flüchtlinge/Ausländer/Integration ganz oben auf der Agenda. Mit 8% aller Nennungen folgt die Wirtschaftslage, mit jeweils 6% Rechte/AfD und Soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle. Für 5% ist Bildung/Schule und ebenfalls für 5% ist Arbeitslosigkeit das wichtigste Problem in Deutschland. Auf jeweils 4% der Nennungen kommen die Themen Gesundheitswesen/Pflege sowie Politik(er)verdruss.

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Nach wie vor sieht eine Mehrheit der Deutschen die eigene Gesundheit durch das Coronavirus gefährdet: 57% haben diese Befürchtungen (Okt-II: 56%: Nov-I: 56%), 41% haben da keine Sorge (Okt-II: 43%; Nov-I: 42%).

Beurteilung der Corona-Maßnahmen

Abgenommen im Vergleich zum letzten Mal hat die Akzeptanz der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen: 50% halten die Maßnahmen alles in allem für gerade richtig (Okt-II: 54%; Nov-I: 58%). 31%, und damit mehr als zuletzt, sprechen sich für härtere Regelungen aus (Okt-II: 30%; Nov-I: 26%). Angestiegen ist mit 17% auch der Anteil der Befragten, der die Maßnahmen für zu streng hält (Okt-II: 14%; Nov-I: 14%), 2% (Okt-II: 2%; Nov-I: 2%) äußern sich mit „weiß nicht“.

Corona-Maßnahmen: Verlängerung der Schließungen von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Seit Anfang November sind Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Diese Schließungen werden nun auch verlängert, voraussichtlich bis zum 20. Dezember. Eine Mehrheit von 61% beurteilt die Verlängerung als richtig, für 36% ist dies nicht richtig (weiß nicht: 3%). Während sich bei den unter 40-Jährigen und bei den ab 60-Jährigen Mehrheiten dafür aussprechen, dass Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen auch weiterhin geschlossen bleiben, sehen die mittleren Altersgruppen das kritischer: 49% der 40- bis 49-Jährigen finden dies richtig und 45% nicht richtig. Bei den 50- bis 59-Jährigen befürworten 48% diese Maßnahmen, 49% tun dies nicht.

Corona-Maßnahmen: Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

Die aktuellen Corona-Maßnahmen beinhalten auch Kontaktbeschränkungen, zurzeit dürfen sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten privat treffen. Nun werden die Kontaktbeschränkungen bis kurz vor Weihnachten verschärft. Dies befürworten 71% aller Befragten, 27% lehnen dies ab (weiß nicht: 2%).

Corona-Maßnahmen: Lockerung der Kontaktbeschränkungen an Weihnachten

An Weihnachten sollen die restriktiveren Kontaktbeschränkungen dann gelockert werden, damit im Familien- und Freundeskreis das Fest in einem etwas größeren Rahmen gefeiert werden kann. Bei einer Mehrheit von 58% treffen die Lockerungen für die Weihnachtstage auf Zustimmung, 39% lehnen dies ab und 3% können oder wollen sich dazu nicht äußern. Lediglich in der Anhängerschaft der Linken lehnt eine Mehrheit (51%) diese Lockerungen ab, in allen anderen Anhängerschaften befürworten unterschiedlich große Mehrheiten dies (CDU/CSU: 58%; SPD: 61%; AfD: 69%; FDP: 57%; Grüne: 55%).

Verbot von Feuerwerkskörpern an Silvester?

Wegen Corona sollten Feuerwerkskörper an Silvester generell verboten werden, dieser Meinung sind 61% der Deutschen, 34% sind gegen ein solches Verbot, 5% haben dazu keine eindeutige Meinung. Während sich Mehrheiten in den Anhängerschaften von CDU/CSU (64%), SPD (66%), FDP (50%), Linke (57%) und Grünen (74%) für ein Verbot von Feuerwerk an Silvester aussprechen, ist dies bei den AfD-Anhängern nur eine Minderheit (25%).

Corona-Krise: Aufnahmen von Schulden

Die Zustimmung dafür, dass Deutschland zur Bekämpfung der Krisenfolgen hohe Schulden aufnimmt, ist weiterhin groß: 74% aller Befragten finden das richtig (Mai-II: 73%) und 21% nicht richtig (Mai-II: 23%). Zustimmung kommt aus allen politischen Lagern mit Ausnahme der AfD: Hier kritisieren knapp drei Viertel (73%) diese Schuldenaufnahme.

Coronavirus: Persönliche Einstellung zur Impfung

Wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht, würde sich eine Mehrheit der Deutschen (51%) impfen lassen, jeder Fünfte (20%) lehnt eine solche Impfung ab, 29% sind noch unentschlossen

Corona-Krise: Bis Sommer im Griff durch Einsatz eines Impfstoffes?

Auch wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, glaubt eine Mehrheit, dass die Corona-Krise noch lange nicht im Griff ist: 55% gehen davon aus, dass die Krise auch im Sommer noch nicht überwunden ist und wir noch kein weitgehend normales Leben führen werden, 40% sind da optimistischer und gehen von einer Normalisierung im Sommer aus (weiß nicht: 5%).

AfD: Rechtsextremes Gedankengut und Gefahr für die Demokratie

Dass in der AfD eine rechtsextreme Gesinnung vorherrscht, ist für eine Mehrheit der Wahlberechtigen Gewissheit: Nach Ansicht von zusammen 85% (Nov-II ´19: 81%) aller Befragten, aber nur von 14% der AfD-Anhänger, ist rechtsextremes Gedankengut in der AfD weit (33%; Nov-II ´19: 41% ) oder sehr weit (52%; Nov-II ´19: 39%) verbreitet, lediglich 12% (Nov-II ´19: 16%) sehen rechtsextreme Einstellungen in der AfD „nicht so weit“ (9%; Nov-II ´19: 15%) oder „überhaupt nicht“ (3%; Nov-II ´19: 2%) verbreitet.

Dementsprechend sieht auch eine Mehrheit von knapp drei Viertel der Deutschen (72%) in der AfD eine Gefahr für unsere Demokratie, 26% verneinen dies.