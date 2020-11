Wähler trauen Grünen Kanzlerschaft nicht zu

Mannheim.Die Unionsparteien liegen weiter mit 37 Prozent einsam an der Spitze, dahinter halten sich die Grünen wacker (21 Prozent), und die SPD muss mit ihren 16 Zählern keine Angst haben, den dritten Platz an die AfD (neun Prozent) zu verlieren. So konstant sieht es an der Umfragefront schon seit Monaten aus. Auch im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen gibt es bei der Sonntagsfrage praktisch keine Bewegung, nur die Grünen klettern um einen Punkt.

Seit 2005 in der Opposition

Auffällig ist, dass die AfD als rechtspopulistische Protestpartei kein Kapital aus dem Widerstand der Corona-Leugner schlagen kann. Sie setzt auch in der politischen Debatte - anders als früher beim Thema Flüchtlinge oder Islamkritik - keine nennenswerten Impulse. Ist die AfD also ein Auslaufmodell? „Neun Prozent in der Sonntagsfrage sind doch ein relativ gutes Ergebnis für die Art und Weise, wie die AfD Politik macht und sich radikalisiert. Sie verfällt ja immer stärker in rechtsextreme Muster“, warnt Matthias Jung von der Forschungsgruppe davor, den Abgesang auf die Partei einzuläuten. Gleichwohl - so Jung - beschädige sich die AfD ein Stück weit selbst, weil sie weniger mit politischen Vorstößen, sondern mit internen Streitigkeiten auffalle.

Die AfD wäre jedenfalls froh, wenn sie in knapp einem Jahr ihr Bundestagswahlergebnis von 2017 (12,6 Prozent) wiederholen könnte. Ganz anders die Grünen, die mit ihren 8,9 Prozent die kleinste Bundestagsfraktion sind und gerne wenigstens das gegenwärtige Umfrageergebnis in den Wahlabend retten würden. Dass die Grünen vergangene Woche auf ihrem digitalen Parteitag in Berlin den klaren Willen nach einer Regierungsbeteiligung zum Ausdruck brachten, ist kein Wunder. Seit 2005 sitzen sie in der Opposition, und Cem Özdemir ist noch heute traurig darüber, dass er 2017 - wegen der FDP - nicht Außenminister wurde. 55 Prozent der Befragten empfehlen den Grünen nach der Wahl eine Koalition mit der Union, ein Drittel plädiert für eine Regierung mit SPD und Linke.

Dass die Grünen eine Regierung anführen und den Kanzler stellen könnten, traut ihnen nur ein Drittel der Wahlberechtigten zu. „Das ist kein Wunder, für Grün-Rot-Rot zeichnet sich gegenwärtig keine Mehrheit ab, und dass die Grünen die CDU/CSU überholen könnten, ist auch eher unrealistisch“, sagt Jung. Die Deutschen halten auch die Partei-Doppelspitze Robert Habeck und Annalena Baerbock gleichermaßen für ungeeignet als Kanzler oder Kanzlerin. Nur 35 Prozent finden, Habeck könnte dieses Amt erfolgreich ausüben, bei Baerbock sind es lediglich 22 Prozent.

Für verlängerten Lockdown

Die Forschungsgruppe hat die Bürger auch zu den Corona-Maßnahmen befragt. 61 Prozent begrüßen die Verlängerung des November-Lockdowns und meinen, es sei richtig, dass Restaurants sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben. Auch die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen stößt mir 71 Prozent auf große Zustimmung. Dass an Weihnachten wieder mehr Personen zusammen feiern dürfen, halten 58 Prozent für richtig.

