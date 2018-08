Währungsverfall ist jeden Tag schmerzlich zu spüren

Anzeige

Während die Lira gestern zeitweilig bis zu 13 Prozent einbüßte, verbreitete Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin Durchhalteparolen: Die Strukturen der türkischen Wirtschaft seien stark, niemand solle gegenteiligen Spekulationen Glauben schenken. „Die Türkei wird gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen“, versicherte Kalin.

Finanzminister Albayrak, der bereits am vergangenen Freitag mit vagen Ankündigungen zu seiner künftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik eher Verwirrung stiftete als Klarheit zu schaffen, meldete sich ebenfalls zu Wort, diesmal immerhin konkreter: „Einlagen werden nicht beschlagnahmt, Devisen werden nicht konvertiert“ versicherte Albayrak auf dem Nachrichtendienst Twitter. Alles andere seien „Lügen“.

Wenige folgen dem Appell

Aus Sorge um ihre Devisenguthaben waren am Freitag viele Türken zu den Banken geströmt. Sie kamen aber nicht, um Dollar und Euro in Lira einzutauschen, wie es Erdogan von seinen Landsleuten seit Wochen immer wieder fordert. Bei aller Begeisterung für den „Reis“, den „Führer“, wie viele Türken ihren Staatschef nennen – nur wenige folgen seinem Appell, jetzt harte Währung in schwindsüchtige Lira zu tauschen.

Der türkische Hockey-Verband gab zwar bekannt, man habe 25 000 Euro auf dem Vereinskonto in Lira getauscht. Und der gemeinnützige Verein AHID sammelte am vergangenen Wochenende unter seinen Mitgliedern 65 Goldketten, 195 Goldmünzen, 2500 Dollar und 3000 Euro zum Umtausch in Lira. Aber die meisten Bankkunden wollten Dollar und Euro abheben, um die Devisen als Bargeld daheim zu horten – aus Angst vor einer drohenden Bankenkrise. Einige Filialen mussten am Freitag bereits passen, weil ihnen die Devisen ausgingen. Ein Sturm auf die Banken wäre das letzte, was die Türkei jetzt braucht.

Finanzminister Albayrak versicherte, man werde „alle notwendigen Schritte unternehmen“, und kündigte einen „Aktionsplan“ an – worin der bestehen soll, ließ er aber offen. Immerhin meldeten sich die Währungshüter der Zentralbank zu Wort, die während der vergangenen Tage auf Tauchstation geblieben waren. In einer Erklärung der Notenbank heißt es, man werde „die Marktentwicklungen genau beobachten und alle notwendigen Maßnahmen treffen, die Finanzstabilität zu sichern“. Die Liquiditätsversorgung der Geschäftsbanken sei gesichert, erklärte die Notenbank. Die Anforderungen für Lira-Reserven wurden gelockert. Dadurch würden dem Markt rund zehn Milliarden Lira, sechs Milliarden Dollar sowie Goldguthaben von drei Milliarden Dollar zugeführt, teilte die Bank mit.

Während Staatschef Erdogan mit seinen Verbalattacken auf die USA weiter Öl ins Feuer goss, schlug Außenminister Mevlüt Cavusoglu mildere Töne an. Die Türkei sei „offen für Diplomatie und Konsens“, sagte Cavusoglu. Man lasse sich aber nichts aufzwingen. „Wir erwarten, dass die USA unsere Freundschaft und die Partnerschaft im Nato-Bündnis achtet“, so der Außenminister. Im Gegensatz dazu hatte Erdogan am Wochenende den USA mit einem Bruch gedroht und angekündigt, die Türkei werde sich „neue Freunde und neue Allianzen“ suchen. Solche Töne kommen bei großen Teilen der Bevölkerung gut an. Der Anti-Amerikanismus hat eine lange Tradition in der Türkei.

Das von Erdogan gepflegte Feindbild Amerika lässt die Türken deshalb zusammenrücken. Allerdings: Die Menschen spüren den Währungsverfall jeden Tag beim Einkauf. Die Inflation, die im Juli bereits fast 16 Prozent erreichte, dürfte infolge des jüngsten Lira-Absturzes weiter anziehen. Das betrifft nicht nur Importwaren. Auch die meisten Grundnahrungsmittel haben sich drastisch verteuert. Die Energiekosten steigen ebenfalls, auch wenn das Finanzministerium versucht, mit Nachlässen bei der Mineralölsteuer den Anstieg der Treibstoffpreise zu bremsen.

Zu den wenigen Branchen, die vom Verfall der einheimischen Währung kurzfristig profitieren, gehört der Tourismus. Die schwache Lira verbilligt Türkeireisen für ausländische Besucher. „Wir erwarten jetzt noch mal einen Schub bei den Last-Minute-Buchungen“, sagt Mustafa Özlü, der in der Nähe der Touristenhochburg Antalya ein Vier-Sterne-Hotel betreibt.

Die Lira-Schwäche verbilligt zwar auch türkische Ausfuhren, aber viele Unternehmen, die für den Export produzieren, sind gleichzeitig auf importierte Rohstoffe und Halbfertigwaren angewiesen, die sich entsprechend verteuern. Ganz schlecht sind jene Firmen dran, die Kredite in Dollar oder Euro aufgenommen haben, aber Lira erwirtschaften. Sie müssen nun einen immer größeren Teil ihrer Erlöse in den Schuldendienst stecken. Das Geld fehlt bei den Investitionen. Kommt es zu Kreditausfällen, könnte aus der Währungskrise schnell eine Bankenkrise werden.

Scheine gehen in Flammen auf

Erdogans Anhänger scheinen aber das Vertrauen in die Politik des Staatschefs noch nicht verloren zu haben. Die von der Erdogan-Partei AKP regierte Kommune Usak in der Westtürkei verzichtet ab sofort auf die Nutzung sozialer Netzwerke, damit kein Geld mehr an US-Firmen wie Facebook, Google, Instagram oder Twitter fließt. In der Stadt Düzce bietet ein Barbier jedem eine kostenlose Rasur an, der anhand eines Bankbelegs nachweisen kann, dass er Dollar in Lira getauscht hat. Noch einen Schritt weiter ging ein Geschäftsmann in der südostanatolischen Kurdenmetropole Diyarbakir: Hasan Izol fächerte vor laufenden Kameras ein Bündel von 100 Ein-Dollar-Noten auf und steckte die Banknoten mit einem Feuerzeug in Brand. „Wir müssen unseren Patriotismus der ganzen Welt zeigen, vor allem den USA“, sagte Izol.

