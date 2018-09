Wäre getrenntgeschlechtlicher Unterricht von Mädchen und Jungen besser?

PRO

Mädchen sind gut in Deutsch und Kunst, Jungs in Mathe und Naturwissenschaften: Obwohl es keinen Grund dafür gibt, werden Schüler seit Generationen in diese Klischees gepresst. Woher stammen diese? Können Mädchen nicht logisch denken oder Jungen nicht malen? Natürlich können sie das – aber vielleicht trauen sie sich nicht immer. Sonst wäre man ja „uncool“ – was mit 14 das Schlimmste ist.

Vorurteile verschwinden nicht über Nacht, wenn Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet werden. Aber gerade an Mädchenschulen sinken die Hemmungen, sich Naturwissenschaften zu widmen, wenn sich die Schülerinnen nicht zurücklehnen können und den Jungen diese Fächer „überlassen“, sondern selbst im Unterricht mitarbeiten und Erfolge erzielen müssen.

Gerade in Informatik oder technischen Fächern wäre diese Förderung in einem klischeeloseren – und ohne Jungen wohl auch ruhigeren – Umfeld wünschenswert. Die so erzogenen Automechanikerinnen oder Physikerinnen könnten dann Vorbild sein und die Vorurteile in der Gesellschaft langfristig abbauen. Aber bis es soweit ist, können geschlechtergetrennte Schulen als Alternative sinnvoll sein. (Julia Wadle)

KONTRA

Bitte nicht! Der Gedanke, Mädchen und Jungs wieder getrennt zu unterrichten, ist schrecklich. Ein Rückfall in dunkle Zeiten. Natürlich sind Mädchen und Jungs anders. Natürlich ist individuelle Förderung effizienter. Und natürlich gäbe es in Fächern wie Sport oder Physik gute Argumente für eine Trennung.

Aber: Menschen einer Gesellschaft, die Gleichberechtigung für alle anstrebt, müssen das von Beginn an lernen. Falsche Bilder, Vorurteile oder gar Hass entstehen oft, wenn man den Anderen nicht kennt. Warum wird heute inklusives Lernen an Grund- und teils auch weiterführenden Schulen etabliert? Weil Respekt geschaffen, Mitgefühl und Verständnis für die Probleme des Nächsten erlernt werden soll.

Gebraucht wird keine Trennung. Gebraucht wird Zusammenführung in einer Welt, die in generationeller, religiöser, kultureller und nationaler Zersplitterung begriffen ist. Und das, was die oder der Einzelne vielleicht an Physik, Spanisch oder Gemeinschaftskunde bei gemeinsamer Förderung weniger lernt, wiegt im Zeitalter von Digitalisierung, Globalisierung und Isolierung kaum im Gegensatz zu einem wichtigeren Gut, das er stattdessen erwirbt: soziale Kompetenz. (Stefan M. Dettlinger)

