Waffenbesitz wird strenger kontrolliert

Berlin.Mehr als 5,3 Millionen Schusswaffen sind in Deutschland offiziell in privater Hand. Für ihre Besitzer, zumeist Jäger oder Sportschützen, sollen künftig strengere Regeln gelten. Das beschloss der Bundestag am Freitag mit den Stimmen von Union und SPD in Berlin. Der Vorlage muss auch noch die Länderkammer zustimmen.

Mit dem neuen Gesetz wird eine EU-Richtlinie umgesetzt, die auf eine stärkere Kontrolle des Besitzes von Schusswaffen zielt. Für Jäger und Sportschützen gilt künftig, dass ihr „Bedürfnis“ für einen Waffenbesitz fünf Jahre und dann noch einmal zehn Jahre nach der erstmaligen Erlaubniserteilung geprüft wird. Danach soll der Nachweis für die Mitgliedschaft in einem Schießsportverein genügen. Zugleich wird das Nationale Waffenregister ausgebaut, um eine umfassende Rückverfolgbarkeit aller Schusswaffen sicherzustellen.

Verbotszonen möglich

Für Jäger gelten Sonderregeln. Sie dürfen künftig unter erleichterten Bedingungen Schalldämpfer erwerben. Die Bundesländer werden ermächtigt, an belebten öffentlichen Orten und in Bildungseinrichtungen Waffen- und Messerverbotszonen einzurichten. Außerdem bekommt der Verfassungsschutz mehr Arbeit. Eingeführt wird eine Regelanfrage, ob dort Informationen über verfassungsfeindliche oder extremistische Aktivitäten des Waffenbesitzers vorliegen. Eine solche Abfrage muss auch vor der Ausstellung eines Waffenscheins erfolgen. Mitglieder einer verfassungsfeindlichen Vereinigung gelten künftig in der Regel als waffenrechtlich unzuverlässig. Das heißt, ihnen kann der Waffenbesitz verweigert und eine schon erteilte Erlaubnis entzogen werden.

