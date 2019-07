Waffenexport an Taiwan

Washington.Die USA wollen ungeachtet des Widerstands aus Peking Waffen im Wert von etwa zwei Milliarden Dollar (etwa 1,7 Milliarden Euro) an Taiwan verkaufen. Entsprechende Pläne habe das US-Verteidigungsministerium genehmigt und dem Kongress gemeldet, teilte das Pentagon am Montagabend (Ortszeit) mit. Dabei geht es unter anderem um 108 Panzer vom Typ M1A2T Abrams, 250 Stinger-Raketen, Maschinengewehre und Ausrüstung.

Die Pläne haben die Regierung in Peking schon im Vorfeld verärgert. Die kommunistische Führung sieht die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik an, obwohl Taiwan nie dazugehört hat. Auch droht Peking mit einer gewaltsamen Eroberung, gegen die sich Taiwan mit den Waffen rüsten will. Die Waffenlieferung belastet die ohnehin durch den Handelskrieg der USA mit China angespannten Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften zusätzlich.

Taiwan begrüßte die Entscheidung. Die Insel werde ihre Investitionen in die Verteidigung beschleunigen und Partnerschaften stärken, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, sagte ein Sprecher von Präsidentin Tsai Ing-wen. dpa

