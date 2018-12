Waffenruhe auf der Krim

Kiew/Moskau.Im Konfliktgebiet auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim soll von heute an eine Waffenruhe gelten. Der ukrainische Botschafter Jewgeni Martschuk kündigte gestern an, dass diese Waffenruhe für die Instandsetzung von Einrichtungen der beschädigten Infrastruktur genutzt werden müsse. Der Waffenstillstand sei nicht zeitlich befristet und nicht auf den Zeitraum bis zum orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Januar begrenzt, hieß es gestern von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Deutschland und Frankreich begrüßten die Vereinbarung. „Wir rufen die Seiten nun auf, ihrer Verantwortung gerade im Interesse der betroffenen Zivilbevölkerung gerecht zu werden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Ein sicheres Umfeld sollte den Weg für grundlegende humanitäre Maßnahmen ebnen.

Unterdessen ist auf der Krim ein etwa 60 Kilometer langer Zaun an der Grenze zur Ukraine gebaut worden. Er sei notwendig, um die Bevölkerung vor der Regierung in Kiew zu schützen, von der man alles erwarten könne, sagte ein Sprecher des Krim-Parlaments gestern. Für die seit einem Monat in russischer Untersuchungshaft festgesetzten ukrainischen Seeleute deutet sich keine baldige Freilassung an. Der Kreml stellte gestern erneut klar, dass gegen die Matrosen wegen Grenzverletzung ermittelt werde. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018