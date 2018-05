Wagenknecht kocht im TV

Anzeige

Sahra Wagenknecht schwingt den Kochlöffel – und die Welt schaut zu. Die Linke-Fraktionsvorsitzende kommt in die Kochshow „Grill den Profi“. In der Vox-Sendung seien schon Weltmeister, Olympiasieger und Gäste aus dem Hochadel am Herd zu sehen gewesen, aber noch nie eine aktive Bundespolitikerin, teilte der Sender gestern mit. Auch für Wagenknecht (48) sei das eine Premiere: „Sie nimmt zum ersten Mal an einer Unterhaltungsshow teil.“ Das sei eine spannende Herausforderung, erklärt die Politikerin. „Und ich gebe ehrlich zu: Ich bin aufgeregter, als wenn ich zu ,Anne Will‘ oder ,Maybrit Illner‘ gehe!“ Ihre Fraktionskollegen hätten alle entsetzt reagiert und gesagt: „Um Gottes Willen, mach das nicht!“ dpa