Wahlberechtigte sehen Führungsstärke der Kanzlerin eher kritisch

In dieser Woche der Klausurtagung der Bundesregierung auf Schloss Meseberg sind die Erwartungen an die zukünftige Zusammenarbeit in der Bundesregierung ebenfalls von Skepsis geprägt: 50% (März: 44%) gehen davon aus, dass CDU/CSU und SPD in der Bundesregierung in den nächsten Jahren eher schlecht zusammenarbeiten werden, 43% erwarten, die Zusammenarbeit werde insgesamt eher gut funktionieren (März: 50%), 7% antworten mit „weiß nicht“ (März: 6%). Lediglich die Unions- (55%) und die SPD-Anhänger (51%) rechnen tendenziell eher mit einer gedeihlichen Zusammenarbeit, in allen anderen Parteianhängerschaften überwiegen die Zweifel.

Info Politbarometer Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte. Vom 10. bis 12. April 2018 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.159 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Tag der Sendung: 13.04.2018 im „heute-journal“. Nächste Sendung: Freitag, der 27.04.2018.

Hält die Koalition bis 2021?

Obwohl die Befragten vom Start der Bundesregierung keinen guten Eindruck und an ihrer künftigen Zusammenarbeit große Zweifel haben, glaubt weiterhin eine Mehrheit von aktuell 65% (März: 70%), dass die Koalition für die volle Legislaturperiode halten wird. 30% gehen davon aus, dass es schon vor der nächsten regulären Bundestagswahl im Herbst 2021 zu einem Bruch kommen wird (März: 26%), 5% machen hier keine Angabe (März: 4%). In allen Parteianhängergruppen, mit Ausnahme der der AfD, glaubt jeweils eine Mehrheit, dass die Große Koalition hält. Die SPD-Anhänger zeigen sich davon allerdings weniger überzeugt (63%) als die der CDUCSU (75%).

Beurteilung der Arbeit der Bundeskanzlerin

Minimal schlechter als in der letzten Zeit bewerten die Befragten die Arbeit der Kanzlerin: 64% sind jetzt der Meinung, Angela Merkel mache ihre Sache als Regierungschefin eher gut (Februar-II: 68%; März: 68%), 32% beurteilen ihre Leistungen eher negativ (Februar-II: 27%; März: 30%), 4% antworten mit „weiß nicht“ (Februar-II: 5%; März: 2%). Bis auf die AfD-Anhängerschaft sagt jeweils eine mehr oder weniger große Mehrheit in allen anderen Parteianhängergruppen, Angela Merkel würde ihre Arbeit als Bundeskanzlerin eher gut machen.