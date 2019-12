Wahlen und Ermittlungen

Washington.Vertreter der Demokraten und Republikaner sollen an diesem Montag die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen zum Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im Geheimdienst- und Justizausschuss präsentieren. Der Geheimdienstausschuss der Kongresskammer hatte in den vergangenen Wochen diverse Zeugen in der Ukraine-Affäre angehört. Die Sprecherin der Demokraten, Nancy Pelosi, hatte am Donnerstag angekündigt, die Impeachment-Anklage gegen Trump vorzubereiten.

Die Ermittlungen zu dem Verfahren laufen zeitgleich mit dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Der Spitzenkandidat der Demokraten gegen Trump steht noch nicht fest. Die Demokraten wählen ihren Kandidaten bei innerparteilichen Vorwahlen über Delegierte in allen Staaten. Die ersten Vorwahlen finden am 11. Februar in New Hampshire statt. Wer die Mehrheit der Delegiertenstimmen hat, wird auf dem Parteitag im Juli gekürt. Im Moment gelten Pete Buttigieg, Joe Biden, Elizabeth Warren und Bernie Sanders im Fokus. dpa/tjs

