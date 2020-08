Wahlergebnis in „Monaten oder Jahren“

US-Präsident Donald Trump hat den Streit um eine breitflächige Briefwahl und die amerikanische Post mit Warnungen vor Verzögerungen und Betrug weiter angefacht. Das Ergebnis der Wahl am 3. November könnte möglicherweise erst Monate oder Jahre später bekannt sein, mutmaßte Trump am Samstag bei einer Pressekonferenz in Bedminster im Bundesstaat New Jersey.

Wegen der Pandemie rechnen die meisten US-Bundesstaaten mit deutlich mehr Briefwählern. Trump erklärt fast täglich, dass das Fälschungsrisiko bei einer Briefwahl sehr hoch sei. Belege führt er dafür nicht an. Wegen seiner Angriffe wird dem Republikaner vorgeworfen, Zweifel an der Sicherheit der Abstimmung zu säen. Trump befürchtet wohl, dass die Demokraten von einer Zunahme der Stimmabgabe über Briefwahl profitieren könnten. Er hatte davon gesprochen, der Post die Mittel vorzuenthalten, mit denen sie sicherstellen könnte, Abermillionen Briefwahlzettel fristgerecht zu befördern. Der Präsident drohte, ein Veto einzulegen, sollte ein neues Corona-Hilfspaket mit den Demokraten Geld für die Post vorsehen. dpa

