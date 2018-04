Wahlkampfauftritte von Türken verboten

Anzeige

Geht eine solche Debatte über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland jetzt wieder los? Möglicherweise schon, aber die Rechtslage ist inzwischen eindeutig. Wahlkampfauftritte von Amtsträgern aus Nicht-EU-Staaten sind drei Monate vor Wahlen oder Abstimmungen in ihrem Land nun grundsätzlich verboten. Darüber hat das Auswärtige Amt alle Botschaften in Deutschland am 30. Juni 2017 in einer Note unterrichtet.

Darin heißt es, dass Auftritte ausländischer Amtsträger vor Wahlberechtigten ihres Landes in Deutschland auch außerhalb von Wahlkampfzeiten von der Bundesregierung genehmigt werden müssen. Weiter heißt es in der Note: „Die Genehmigung wird grundsätzlich nicht erteilt, wenn der Auftritt in einem Zeitraum von weniger als drei Monaten vor dem Termin von Wahlen oder Abstimmungen liegt; diese Regelung gilt grundsätzlich nicht für Mitgliedstaaten der Europäischen Union.“

Die Türkei ist nicht Mitglied der Europäischen Union. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018