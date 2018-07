Wahlsieger gibt sich bescheiden

Anzeige

Islamabad.„Wir haben unser neues Pakistan“, jubelte der junge Shahid Ali, während er mit anderen Wählern an einem belebten Straßenkreuz in der Hauptstadt Islamabad tanzte. Schon in der Nacht feierten die Anhänger von Imran Khan auf den Straßen des Landes, nachdem der 65-Jährige mit seiner populistischen Antikorruptionspartei PTI früh bei der Auszählung vorn lag.

Der ehemalige Kapitän der pakistanischen Kricket-Nationalmannschaft ist nach mehr als 20 Jahren am Ziel: von einer unbedeutenden Splitterpartei mit ein paar Sitzen im Parlament in Islamabad schafft er nun den großen Sprung ins Premierministeramt. Erfolgreich hat er an Pakistans Millionenheer von Armen, aber auch an die ambitionierte Mittelklasse appelliert, und ihnen radikale Veränderungen versprochen. „Ich werde nicht wie ein König leben“, versicherte Khan den Pakistanern gestern in seiner ersten Ansprache. In die fürstliche Premierministerresidenz will er gar nicht erst einziehen. Das palastartige Gebäude auf der Constitution Avenue soll nun vielleicht eine Schule oder Universität werden. Khan zitierte China als sein großes Vorbild in der Armutsbekämpfung. „Ich möchte nach dem Vorbild Chinas arbeiten.“

Pakistan will er in einen „islamischen Wohlfahrtsstaat“ verwandeln und regiert werden solle wie zu den „Zeiten des Propheten“. Gleichzeitig sollen Investitionen steigen und die Wirtschaft angekurbelt werden, versprach er. Abgeschlagen ist die Konkurrenz, vor allem die regierende Sharif-Partei, PML-N, dessen Spitzenmann, Nawaz Sharif, wegen Korruption im Gefängnis sitzt. Die PML-N und andere Parteien sprechen von massiver Wahlfälschung und Manipulation und weigern sich, das Resultat anzuerkennen.