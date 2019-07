Wahrheit und Mission

Von wegen Täuschung! Wie kann man nur darauf kommen, die Mondlandung im Jahr 1969 – und noch dazu auch alle folgenden Reisen zum Mond – seien nur vorgetäuscht gewesen?!

Was sich die Leute nicht alles an vermeintlichen Beweisen für diese Behauptung haben einfallen lassen: Die US-Flagge dürfe nicht wehen, da es auf dem Mond keinen Wind gebe; die Fußabdrücke dürften keine schroffen Konturen haben, da der Mondstaub sehr fein sei; die Sprünge der Astronauten müssten höher gewesen sein, die Fahrzeuge aus der Kurve fliegen, der Schatten auf allen Aufnahmen falle falsch, und die Landekrater der Raumkapseln müssten viel tiefer sein.

Klar wie Feinstaub

Abgesehen davon, dass sowieso andauernd gemeckert wird und es immer jemanden gibt, der es besser weiß, beweisen diese Vorbehalte doch nur eines: Dass auf dem Mond die Menschen aus und ein gehen, als wären sie dort zu Hause. Woher sonst wollte man wissen, wie fein genau der Mondstaub an besagten Stellen ist, ob und wie stark dort Wind weht, wie exakt die Schatten fallen und wie hoch es sich jeweils hüpfen lässt?

Noch einmal: Das alles so exakt zu kennen, setzt empirisches Wissen voraus, und genau das beweist, dass – quod erat demonstrandum, wie schon der Lateiner auf dem Mond sagte – der Mond kein von Menschen unbetretenes Terrain darstellt. Und woher man das alles weiß über die dortige – übrigens unschädliche – Feinstaubverteilung, die Windgeschwindigkeiten und die Hochsprungmaße, die Schattenwürfe und die Kratermaße?

Besuch erwünscht

Na, das ist doch klar wie eine Vollmondnacht! Schon vergessen, was Peterchens Mondfahrt zur Entwicklung der Raumfahrt beitrug, als er seinen Großvater, den berühmten Mann im Mond also, besuchte? Der deutsche Regisseur Fritz Lang hat darüber in einer damals, Ende der 1920er Jahre, modernen Variante den Film „Frau im Mond“ gedreht, als Antwort auf den Mann im Mond. Langs Hauptfiguren leben bekanntermaßen seither auf dem Mond und versorgen die Erde mit allerlei Daten und Fakten. Vermutlich haben ihre vielen Kinder und Enkel auch schon zu einer kleinen Dorfgemeinschaft auf der Rückseite des Mondes geführt. Jedenfalls hat sich auch David Bowies Major Tom dorthin auf den Weg gemacht – und ist nicht wieder zurückgekehrt, weil es ihm dort, auf dem Mond, gar so gut gefallen hat. Nur besucht hat ihn schon lange keiner mehr.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019