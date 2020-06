Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hält an Lübckes Grab inne. © dpa

Frankfurt/Kassel.Der Mordprozess um den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beginnt Mitte Juni. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt gab am Dienstag den 16. Juni als Auftakttermin für das Verfahren gegen den Hauptverdächtigen Stephan E. und dessen mutmaßlichen Unterstützer Markus H. bekannt. Das Hauptverfahren sei an diesem Dienstag eröffnet und die Anklage des Generalbundesanwalts zugelassen worden – am Jahrestag der Ermordung Lübckes.

Der 65-jährige CDU-Politiker war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Auslöser der Tat sollen Äußerungen Lübckes zur Aufnahme von Flüchtlingen gewesen sein. Die Ermittler gehen von einer rechtsextremistischen Motivation der Angeklagten aus. Sie werden nach Anordnung des OLG in Untersuchungshaft bleiben. Der Prozess ist vorerst bis Ende Oktober angesetzt.

Bundesweites Erinnern

Wegen der Corona-Pandemie gab es an Lübckes Todestags keine öffentliche Gedenkveranstaltung. Allerdings erinnerten bundesweit Politiker an die Tat. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte in Berlin: „Der Mord hat Deutschland schockiert. Er war auch ein Angriff auf demokratische Institutionen und diejenigen, die in demokratischen Institutionen Verantwortung tragen.“ Und er fügte hinzu: „Walter Lübcke ist unvergessen.“ dpa

