Wann kommt er nach Berlin?

Lang ist es her: Barack Obama 2008 vor der Berliner Siegessäule - seitdem war er nicht mehr in der deutschen Hauptstadt. © dpa

Berlin.Oft sind es die kleinen Gesten am Rande, die der Diplomatie ihre Steifheit nehmen und aus Partnern Freunde machen. Bill Clinton, zum Beispiel, ging mit Gerhard Schröder vor zwölf Jahren nach einem langen Arbeitstag noch in eine Kneipe im Prenzlauer Berg. George W. Bush traf sich mit Angela Merkel 2006 erst zu einem Grillfest in deren Wahlkreis und lud sie danach zum Gegenbesuch auf seine Ranch

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3730 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2012