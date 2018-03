Warnstreiks drohen

Anzeige

Potsdam.Die Menschen in Deutschland müssen sich noch vor Ostern auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Im Tarifstreit für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen blieb die zweite Verhandlungsrunde gestern in Potsdam ohne Annäherung. „Ich gehe davon aus, dass in der gesamten Breite des Tarifbereichs Kolleginnen und Kollegen in Warnstreiks einbezogen werden“, sagte ver.di-Chef Frank Bsirske daraufhin. Auch Flughäfen dürften betroffen sein. Die Ausstände würden wohl bis zur abschließenden Verhandlungsrunde am 15. und 16. April dauern.

Ver.di und dbb fordern unter anderem sechs Prozent mehr Lohn und mindestens 200 Euro mehr im Monat. Aber: Dieser Mindestbetrag stoße auf Ablehnung der Arbeitgeber. Der Verhandlungsführer des Bundes, Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke, sagte: „Wir hoffen, dass es nicht zu massiven Streiks kommt, denn ich bin zuversichtlich, dass es gelingt, in der Gesamtkonstellation zu einer für alle vertretbaren Lösung zu kommen.“