Warnung an regionale Unternehmen

Die Schwäche der türkischen Währung verteuert Waren, die in das Land eingeführt werden. Das kann die Nachfrage in der Türkei dämpfen. Auch für deutsche Unternehmen in dem Land kann der Lira-Verfall zum Problem werden. Güter und Leistungen, die sie für die Produktion in die Türkei einführen müssen, werden in Lira gerechnet teurer. Folge können steigende Preise sein, was die Absatzchancen mindern kann.

Davor warnt auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Ralf Schlindwein, IHK-Experte für internationale Märkte, erklärt auf Anfrage, dass der Währungsverfall so auch Unternehmer aus der Region treffen könnte, wenn deren Kunden keine oder nur teilweise Zahlungen leisten könnten. In den ersten fünf Monaten des Jahres hätten sich die Ausfuhren der baden-württembergischen Unternehmen aber ordentlich entwickelt. „Im Vergleich zum Vorjahr erkennen wir einen Anstieg um neun Prozent auf 1,3 Milliarden Euro“, erklärt Schlindwein. Dennoch würden sich die Unternehmen mit Investitionen vor Ort zurückhalten. Grund sei die gestiegene Rechtsunsicherheit.

Bei den Unternehmen Daimler und EnBW, die Produktionsstandorte oder laufende Projekte in der Türkei haben, hat der Wertverlust der Lira bisher keine Auswirkungen. „Beim Lkw-Markt rechen wir mit einem stabilen Markt“, sagt ein Sprecher. Anders bei den Bussen: Dort bewege sich der Markt in den ersten sechs Monaten auf einem niedrigeren Niveau im Vergleich zum Vorjahr. Für die Mannheimer Fertigung habe das keine Folgen.