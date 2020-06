Warnung vor Gazastreifen aktualisiert

Israel will sich große Teile des Westjordanlandes aneignen. © dpa

Berlin/Tel Aviv.Kurz vor einer möglichen Ankündigung erster Annexionsschritte Israels im besetzten Westjordanland hat das Auswärtige Amt vor Ausschreitungen gewarnt. „Sollte es ab dem 1. Juli zu Verkündungen von Annexionsplänen kommen, wie es derzeit auf israelischer Seite diskutiert wird, ist mit weiteren Ausschreitungen und sicherheitsrelevanten Vorfällen in Israel und den palästinensischen Gebieten zu rechnen“, hieß es am Freitagabend in einem aktualisierten Reisehinweis des Ministeriums.

Insbesondere im Westjordanland könne es vermehrt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kommen, hieß es da. „Ein Wiederaufflammen der Zwischenfälle am Gazastreifen und im unmittelbar angrenzenden Gebiet – insbesondere im Abstand von etwa 40 Kilometern von der Gaza-Sperranlage – kann nicht ausgeschlossen werden.“

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Gazastreifen. Von nicht erforderlichen Reisen in das Westjordanland rät es ab. Wegen eines Einreiseverbots ist es ausländischen Besuchern derzeit nicht möglich, nach Israel zu reisen.

Unterstützung von Trump

Die israelische Regierung könnte am kommenden Mittwoch im Einklang mit einem Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump mit der Annexion von Gebieten im Westjordanland sowie des strategisch wichtigen Jordantals beginnen. Die Palästinenser lehnen den Plan entschieden ab. Aus ihrer Sicht bevorzugt er Israel. Auch international ist der Plan höchst umstritten.

Zwei Raketen sind unterdessen nach Angaben der israelischen Armee aus dem Gazastreifen heraus auf den Süden Israels abgefeuert worden. In der an das Gebiet grenzenden Gegend heulten dem Militär zufolge am Freitagabend Sirenen. Laut einem Bericht der „Jerusalem Post“ wurde niemand verletzt, es habe auch keine Schäden in dem Gebiet nahe dem nördlichen Ende des Gazastreifens gegeben. Eine Rakete ging demnach auf offenem Gelände nieder, die andere wahrscheinlich noch im Gazastreifen selbst. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020