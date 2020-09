Warnung vor neuen Risikogebieten

Berlin.Die pauschale Reisewarnung für fast alle gut 160 Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wird am 30. September enden. Vom 1. Oktober an soll es nach einem Beschluss des Bundeskabinetts dann auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben.

An der Möglichkeit zu reisen werde sich damit praktisch wohl wenig ändern, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes (AA). Allerdings werde zu einem differenzierten System übergegangen. „Bis zum 30. September bleibt alles, wie es bisher ist“, sagte die Sprecherin am Mittwoch in Berlin. „Ab Oktober kehren wir eben zu einem individuellen System für jedes Land zurück.“

Reisewarnungen für Länder mit Risikogebieten werde es weiter geben. Diese könnten auch aufgehoben werden, wenn es beispielsweise Quarantänebestimmungen gebe. Allerdings könne in einem solchen Fall dringend von Reisen abgeraten werden. Auch könne in anderen Fällen zu „besonderer Vorsicht“ geraten werden. Die pauschale Verlängerung war zuletzt vor allem von der Reisebranche kritisiert worden. Der Reiseverband DRV hatte nach früheren Entscheidungen von einem „falschen Signal“ gesprochen.

Der Reiseverband DRV hat die Entscheidung für differenzierte Reise- und Sicherheitshinweise statt einer pauschalen Reisewarnung für rund 160 Länder als „zaghaften Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet.

Faktisch ändere sich für die Kunden und die Branche aber nur wenig. „Es bleibt die Ungewissheit, wann wieder gereist werden kann und wann Unternehmer und Beschäftigte wieder etwas für ihren Lebensunterhalt verdienen können“, sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig am Mittwoch.

Zugleich hat das Auswärtige Amt am Mittwochabend Reisewarnungen für weitere Regionen in Europa ausgesprochen. Betroffen sind den Mitteilungen zufolge etwa Genf, Prag, Dubrovnik oder die Insel Korsika. Zudem kamen weitere Gebiete in Kroatien hinzu: Dubrovnik-Neretva und Slawonien.

Aufgabe des Staates

Überdies haben sich die Verkehrsminister der Länder in Sachen Maskenpflicht hinter die Beschäftigten von Bus- und Bahn-Unternehmen gestellt: Sie sollen nicht die Einhaltung durchsetzen müssen und zu „Hilfssheriffs“ werden.

„Die Durchsetzung von Bußgeldern ist eine staatliche Aufgabe und kann nicht den Verkehrsunternehmen aufgebürdet werden“, sagte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die saarländische Ressortchefin Anke Rehlinger (SPD), am Mittwochabend. „Das sollten wir nicht den Beschäftigten in Bussen und Bahnen zumuten.“ dpa

