Warum erst ab Montag?

Mannheim.Wenn sich bis Sonntag vor Kneipenschluss alle noch einmal so richtig besaufen, dürften die Corana-Zahlen wieder in die Höhe schießen. Warum haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten deshalb am Mittwoch den zweiten Lockdown nicht schon für den nächsten Tag beschlossen? Der Grund: Die Beschlüsse müssen erst in das jeweilige Landesrecht der Bundesländer umgesetzt werden. Die Landesregierungen erlassen entsprechende Verordnungen, die dann aber auch ab sofort gelten. Das lässt sich aber nicht an einem Tag bewerkstelligen. Und weil die Gastwirte auf Basis der Umsätze vom November 2019 entschädigt werden sollen, bleibt der Oktober noch lockdown-frei.

Bayern will zwar die Beschlüsse eins zu eins umsetzen. Aber auch da gibt es Extrawürste: Das Ampelsystem soll nach dem 2. November weiter gelten. Deshalb bleiben die Schulen und Kitas in Berchtesgaden geschlossen. Denn die Landkreise dürfen, je nach Infektionsgeschehen, zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Es gibt also in Deutschland ab Montag einen flächendeckenden Lockdown, regional abweichende Kontakbeschränkungen sind allerdings weiter möglich. was

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020