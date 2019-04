Was bislang an Hintergründen bekannt ist

Eine sri-lankische Frau läuft mit ihrem Kind in Sicherheit. © dpa

Colombo.Nach den Anschlägen mit fast 300 Toten sind noch viele Fragen offen. Ein Überblick über die bislang vorliegenden Informationen.

Der Ablauf

Insgesamt gab es am Sonntag Explosionen an mindestens acht Orten. Nach Angaben eines von der sri-lankischen Zeitung „Daily Mirror“ zitierten Polizeisprechers ereigneten sich die ersten sechs Explosionen etwa zwischen 8.45 und 9.05 Uhr Ortszeit (zwischen 5.15 und 5.35 Uhr deutscher Zeit). Die Anschläge trafen drei Kirchen und drei Luxushotels, sie wurden der Regierung zufolge von insgesamt sieben Selbstmordattentätern ausgeführt.

Am Sonntagabend wurde in der Nähe des größten Flughafens der Insel, rund 30 Kilometer von Colombo entfernt, ein Sprengsatz gefunden und entschärft, wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte. In der Nähe eines der Anschlagsorte wurde am Montag ein Sprengsatz in einem geparkten Auto gefunden. Bombenentschärfer sprengten das Fahrzeug in der Nähe der St.-Antonius-Kirche in Colombo, wie die Polizei mitteilte. An einem anderen Ort der Stadt seien an einer Bushaltestelle 87 Zünder sichergestellt worden.

Die Opfer

Nach Polizeiangaben wurden bei den Anschlägen mindestens 290 Menschen getötet. Ob die Leichen der Selbstmordattentäter in dieser Zahl enthalten sind, ist unklar. Etwa 500 weitere Menschen wurden verletzt, die meisten waren gestern noch im Krankenhaus. Unter den Opfern befanden sich viele Christen, die in den betroffenen Kirchen den Ostergottesdienst feierten. Unter den Toten waren mehr als 30 Ausländer aus mehreren Ländern. Eines der Todesopfer hatte nach Informationen des Auswärtigen Amtes neben dem US-amerikanischen auch einen deutschen Pass.

Die Verdächtigen

Die Polizei nahm bis zum Montag 24 Einheimische fest. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Bis zum Montagabend wurde keine Bekennerbotschaft öffentlich. Sri Lankas Regierung hat aber die einheimische islamistische Gruppe National Thowheeth Jamaath verantwortlich gemacht. Die Regierung sei fest davon überzeugt, dass diese die Selbstmordattentate ausgeführt habe, sagte Kabinettssprecher Rajitha Senaratne. Die Regierung geht davon aus, dass die Gruppe die Anschlagsserie nicht ohne Hilfe aus dem Ausland verübt hat. Die Polizei in Sri Lanka hatte im Vorfeld Hinweise von ausländischen Geheimdiensten auf mögliche Angriffe erhalten – die ersten lagen nach Angaben von Kabinettssprecher Senaratne bereits am 4. April vor. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019