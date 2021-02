Was bringen die Selbsttests?

Berlin/Hamburg.Philipp Lissner muss viel erklären an diesem Morgen: Das halbe Land will wissen, wie es denn nun geht, mit den Selbsttests aus dem Supermarkt. Wann kommen sie? Wie viel kosten sie? Wird es genug für alle geben? Lissners Hamburger Firma ist einer von drei Antragstellern, die am Mittwoch die Zulassung zum Vertrieb von Laien-Selbsttests in Deutschland bekommen haben. Lissners wichtigste Botschaft: Geduld. „Es wird 10 bis 14 Tage dauern, bis unsere Selbsttests in den Geschäften sind“, sagte der Firmenchef unserer Redaktion.

Wie funktionieren die Selbsttests?

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat in einem ersten Schritt die Zulassung für drei Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung erteilt. Bei allen dreien werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen, sie liefern wie ein Schwangerschaftstest nach etwa 15 Minuten ein Ergebnis. Die manchmal salopp als „Popeltest“ beschriebene Variante ist deutlich weniger unangenehm als die bisher üblichen Schnelltests, bei denen der Tupfer tief eingeführt werden muss. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sieht daher auch wenig Probleme: „Ich glaube, einen Abstrich aus der vorderen Nase bekommt jeder hin.“

Die Antragsteller kommen aus Hamburg, Marburg und Graz in Österreich, produziert wird in China und den USA. Insgesamt haben nach Angaben des BfArM rund 50 Hersteller Anträge für Laientests gestellt. Darunter sind auch Hersteller, die auf andere Verfahren setzen – etwa Gurgel- und Spucktests. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass schon in den nächsten Tagen weitere Zulassungen folgen.

Was sagen die Testergebnisse aus?

Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass jemand mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aktuell für die nächsten Stunden nicht ansteckend ist. Es bedeutet nicht, dass derjenige nicht infiziert ist – und nicht schon am nächsten Tag andere anstecken kann. Es ist nur eine Momentaufnahme. Daher bleibt es laut den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) auch im Fall eines negativen Testergebnisses weiterhin erforderlich, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Ist das Ergebnis dagegen positiv, sollte sich der Getestete umgehend mit seinem Arzt oder dem örtlichen Gesundheitsamt in Verbindung setzen und sich isolieren. Zur Abklärung sollte dann ein PCR-Labortest gemacht werden. Verpflichtend sind diese Schritte nicht. Eine Pflicht, die nicht zu kontrollieren sei, sei sinnlos, heißt es im Gesundheitsministerium. Das RKI stellt in seiner jüngsten Stellungnahme zu den Selbsttests klar, ein positives Ergebnis stelle zunächst lediglich einen Verdacht auf eine Ansteckung dar, „es ist jedoch noch keine Diagnose einer Sars-CoV-2-Infektion“.

Wo kann man die Laientests kaufen – und was kosten sie?

Wie bei den medizinischen Masken besteht für die Selbsttests keine Apothekenpflicht – auch Einzelhändler dürfen sie online oder im Laden verkaufen. Lissners Firma etwa ist derzeit im Gespräch mit dem pharmazeutischen Großhandel, der die Apotheken beliefert, aber auch mit großen Supermarktketten und Drogeriemärkten. Es soll Packungen mit einem Test, aber auch Fünferpacks und Packungen mit 25 Tests geben.

Der Preis für den Endkunden steht noch nicht fest – er hängt stark von zwei Faktoren ab. Erstens: Nach den ersten drei Zulassungen sollen bald weitere folgen, der Wettbewerb dürfte den Preis also schnell drücken. Lissners Hamburger Firma kann aktuell rund 15 Millionen Tests pro Monat liefern, andere haben bereits das dreifache angekündigt. Der Hamburger rechnet damit, dass die Tests im Laden weniger als zehn Euro kosten werden. Zweitens: Denkbar ist, dass die Regierung den Preis durch staatliche Hilfen drückt – erste Pläne von Gesundheitsminister Spahn, die Tests für einen Euro anzubieten, sind aber wieder vom Tisch. Der Minister will nun erst mal abwarten, wie sich die Preise am Markt entwickeln: Ob der Bund sich beim Preis einmische, um die Selbsttests für jeden zugänglich zu machen, hänge davon ab, ob die Tests am Ende im Laden „1,99 Euro kosten oder 8,99 Euro“, so Spahn. Unklar ist auch noch, welche Preise staatliche Großkunden bekommen – wenn zum Beispiel demnächst Länder massenhaft Selbsttests für ihre Kitas und Schulen einkaufen.

Wo können die Laientests Freiheiten zurückbringen?

Anders als professionelle Schnelltests, die künftig kostenlos bei Ärzten und Apotheken gemacht werden sollen, dienen Laien-Selbsttests zunächst vor allem der Selbstvergewisserung. In Zukunft könnten sie auch helfen, Besuche von Theatern oder anderen Veranstaltungen zu ermöglichen. „Das ist die Perspektive“, sagte Spahn. Kurzfristig können die Abstriche zur Selbsttestung den Regelbetrieb in Schulen und Kitas erleichtern. Auch Gastgewerbe und Reiseindustrie machen sich Hoffnungen, dass Lockerungen der Pandemie-Auflagen für ihre Branchen damit rasch möglich werden.

