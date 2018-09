Was darf die Kita kosten?

Mannheim.Der kostenlose Kitabesuch – davon ist Deutschland noch weit entfernt, in einigen Regionen kann es für Eltern sogar richtig teuer werden. Aber immer mehr Bundesländer beginnen, die Gebühren für Krippe oder Kindergarten zu senken oder ganz abzuschaffen.

Am radikalsten geht Berlin vor – seit 1. August kostet die Betreuung auch für Kinder unter einem Jahr, ob in der Kita oder bei der Tagesmutter, nichts mehr. Zu den Vorreitern zählt auch Rheinland-Pfalz, wo schon seit 2010 die Beitragsfreiheit für Kinder ab zwei Jahren gilt.

Nun hat auch Hessen nachgezogen: Seit August werden für Kinder ab drei Jahren keine Gebühren mehr erhoben – allerdings nur bei einem täglichen Betreuungsumfang von sechs Stunden. Für einen Ganztagsplatz fällt weiterhin eine – entsprechend geringere – Gebühr an. Niedersachsen und Brandenburg schaffen ebenfalls schrittweise die Beiträge ab. Gleichzeitig sieht auf Bundesebene das „Gute-Kita-Gesetz“ von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey „den Einstieg in die Beitragsfreiheit vor“.

Trotz dieser Entwicklung ist für Baden-Württemberg ein Gebührenverzicht bei der Betreuung absolut kein Thema. Die Landesregierung habe sich entschieden, in die Qualität der Kitas zu investieren, erklärte eine Sprecherin des Kultusministeriums. „Gebührenfreiheit leistet hingegen keinen Beitrag für bessere Angebote in den Kitas“, so die Sprecherin. Stattdessen würde sie nur den Landeshaushalt auf Dauer zusätzlich belasten. Das Land Rheinland-Pfalz zum Beispiel wendet jährlich 121 Millionen Euro für die Erstattung der Elternbeiträge auf. „Das sehen wir nicht als Lücke, sondern als gut investiertes Geld in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in die Zukunft unserer Jüngsten“, heißt es aus dem Mainzer Kultusministerium.

Aufgabe der Kommunen

Ganz ähnlich argumentiert ein Sprecher des Wiesbadener Sozialministeriums. Das Land Hessen investiert im Doppelhaushalt 2018/19 alleine 440 Millionen Euro in die neue Beitragsfreiheit. „Damit sparen Hessens Eltern viel Geld“, so der Sprecher. Ob sie auch dazu führt, dass mehr Kinder in die Kita gehen, lasse sich aber noch nicht feststellen. Dafür sei es zu früh. Das Mainzer Bildungsministerium sieht den Erfolg der Investition durch höhere Teilnahmequoten längst belegt: In Rheinland-Pfalz gehen 97 Prozent der drei- bis sechsjährigen Kinder in eine Kita – das ist bundesweit Platz zwei hinter Hamburg.

Im Baden-Württemberg besuchen immerhin 95 Prozent dieser Altersgruppe eine Betreuungseinrichtung. Deshalb hält die Landesregierung auch keine weiteren finanziellen Anreize für notwendig. Zuständig für die Festlegung der Elternbeiträge sind die Träger der Einrichtungen, zum Beispiel Kommunen oder Kirchen. Die können die Höhe der Beträge je nach Einkommen und Kinderzahl einer Familie staffeln. Außerdem können die Kita-Kosten, so das Kultusministerium, von der örtlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung für finanziell schwache Familien zu hoch ist.

Im Bundesschnitt geben Eltern für die Kita-Betreuung 173 Euro aus, die Beiträge schwanken aber je nach Region und Kommune erheblich – vom Gratisbesuch über 30 Euro bis zu 390 Euro im Monat. Für den Bildungsverband VBE ist dieser Flickenteppich an Gebühren ein Beleg dafür, „dass der Staat von der Erfüllung seines Auftrags, für gleiche Bildungschancen zu sorgen, weit entfernt ist.“ Der VBE verlangt, dass der Besuch des Kindergartens ebenso wie die Schule kostenlos sein müsse.

Gebühr als Standortfaktor

Einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge sind die Kita-Beiträge auch ungerecht verteilt: Arme Haushalte müssten einen fast doppelt so hohen Anteil ihres Einkommens für Kita-Kosten aufbringen. Dennoch warnen die Autoren der Studie vor der absoluten Beitragsfreiheit in ganz Deutschland. Dafür müsste der Staat mehr als sieben Milliarden Euro aufbringen – zusätzlich zu den acht Milliarden Euro im Jahr für den Ausbau kindgerechter Kita-Plätze. Die Zusatzkosten könnten auf Kosten der Qualität in den Einrichtungen gehen, so die Bertelsmann-Stiftung.

Alice Güntert, Expertin für Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Metropolregion Rhein-Neckar, plädiert zumindest für eine bundesweit einheitliche Gebühren-Regelung. „Das würde vieles vereinfachen“, gerade in der Rhein-Neckar-Region, die sich auf drei Bundesländer ausdehnt.

Güntert wertet die Höhe der Kita-Kosten als einen Standortfaktor für die Kommunen. So hat sie beobachtet, dass junge Familien etwa aus Mannheim in die Pfalz ziehen, wo die Kita nichts kostet.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018