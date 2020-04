Was ist im Südwesten erlaubt, was nicht?

In Baden-Württemberg gelten an Ostern die gleichen Einschränkungen wie sonst: Aufenthalt im Freien ist möglich, aber nur zu zweit oder mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts. Diese Einschränkungen gelten auch für Ausflüge mit Auto oder Motorrad. Rechtlich erlaubt ist der Besuch bei Verwandten in gerader Linie von Großeltern über Eltern bis zu Kindern und Enkeln. Zum Schutz der Senioren sollen aber solche Treffen vermieden werden.

Seit Mittwoch dürfen die Bewohner ihre Pflegeeinrichtungen nicht mehr verlassen, außer sie haben triftige Gründe wie Arztbesuch oder Einkäufe. Besuche in sind schon länger tabu. Verwirrung gab es um die Öffnung von Supermärkten. Karfreitag und Ostersonntag bleibt geschlossen, Ostermontag dürfte geöffnet werden. Aber die meisten Handelsketten nutzen das nicht.

In Hessen und Rheinland-Pfalz gelten auch für den Osterspaziergang die üblichen Einschränkungen: Mehr als zwei Personen dürfen sich nicht zusammen bewegen, es sei denn, sie stammen aus demselben Haushalt. Verwirrung entstand in Hessen über ein mögliches Verbot von Sonnenbaden und Picknicken. Jetzt ist geklärt: Sonnenbaden ist bei Sicherheitsabstand erlaubt, Picknicken nicht. Die Polizei werde aber nicht einschreiten, wenn man auf einer Parkbank auch etwas esse, hieß es. Ohnehin weiter verboten ist in beiden Ländern der Verzehr von Speisen und Getränken in Gaststätten, wo nur Abhol- und Lieferservice gestattet ist. Und natürlich gilt auch das Verbot von Gottesdiensten. Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern bleiben mit wenigen Ausnahmen untersagt. Geschäfte bleiben geschlossen. In Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung die Aufhebung des Verkaufsverbots an Sonn- und Feiertagen vor Ostern wieder rückgängig gemacht. In Hessen bleibt es in Kraft, allerdings waren Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag davon ausgenommen. Dort wurde nur das Gebot, am Gründonnerstag schon um 20 Uhr die Läden zu schließen, diesmal bis 22 Uhr verlängert. kn/pre

