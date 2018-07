Was macht … Alvaro Uribe?

Anzeige

Bogotá.Der 66-jährige Alvaro Uribe ist der wohl gleichermaßen am meisten verhasste und verehrte Politiker Lateinamerikas. Als Präsident regierte er Kolumbien von 2002 bis 2010 mit eisenharter Hand, weitere Amtszeiten verbietet die Verfassung. Kein anderer Politiker erhielt bei der Parlamentswahl am 8. März so viele Stimmen wie der ultrarechte Hardliner. „Der Oberste Gerichtshof hat Ermittlungen gegen mich eingeleitet. Ich bin vorher nicht angehört worden“, ließ er via Twitter mitteilen. „Aus moralischen Gründen ist es mir unmöglich, Senator zu bleiben.“ Nun will sich Uribe seiner Verteidigung widmen.

Die Ermittler prüfen, ob er Zeugen manipuliert hat, damit sie in einem Verfahren gegen den linken Senator Iván Cepeda aussagen. Der ehemalige Präsident wirft Cepeda vor, ein Komplott ausgeheckt zu haben, um sein Bild in der Öffentlichkeit zu beschädigen.

Für Kolumbien ist Uribes Rücktritt eine innenpolitische Zäsur. Als er 2002 das Präsidentenamt übernahm, gab ihm die damals militärisch starke Farc-Guerilla keine Chance. Schon bei seiner Vereidigung schickten sie aus den Bergen Granaten in Richtung des Zentrums der Hauptstadt Bogotá. Uribe, so die Botschaft der Rebellen, würden sie niemals akzeptieren. Das beruhte allerdings auf Gegenseitigkeit: Der neue Präsident entfesselte eine brutale militärische Strategie, die er als „Politik der demokratischen Sicherheit“ bezeichnete.