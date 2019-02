Was macht… Bernhard Vogel?

Speyer.Er ist 87 Jahre alt und noch immer eine wichtige Stimme in der CDU: Bernhard Vogel. Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen lobt die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Herr Vogel, Sie sind bis heute der einzige Politiker, der es in zwei Bundesländern – nämlich in Rheinland-Pfalz und Thüringen – zum Ministerpräsidenten gebracht hat. Wie schafft man das?

Bernhard Vogel: Dieses Alleinstellungsmerkmal ist nicht mein Verdienst. Es ist einer besonderen Situation nach der friedlichen Revolution in der DDR zu verdanken. Ich hoffe, dass sich eine solche Situation nie wiederholen wird und ich diesbezüglich ein Unikat bleibe.

Sie hatten ein bewegtes Politikerleben in zwei Bundesländern. Was war Ihr schönster Erfolg?

Vogel: Insgesamt kann man wohl sagen, dass uns Deutschen in Ost wie West alles in allem die Wiedervereinigung gelungen ist. Auch wenn noch viel zu tun bleibt, ist die Herausforderung doch von uns gemeistert worden. Es freut mich, daran ein kleines Stück in einem der fünf Länder der ehemaligen DDR beteiligt gewesen zu sein.

Wie stark werden Sie sich im Herbst in Thüringen im Landtagswahlkampf einbringen?

Vogel: In dem Umfang, wie es die Thüringer CDU und die Kandidaten möchten. Ich bin nicht mehr 80 und in dem Maße einsetzbar wie früher. Aber ich bin Ehrenvorsitzender der CDU Thüringen und stehe, wenn nötig, selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Das Ende beider Lebensabschnitte hätte unterschiedlicher nicht sein können. In Thüringen mit einem lachenden Auge verabschiedet, in Rheinland-Pfalz war es ein abruptes Ende.

Vogel: Also in Thüringen war es sogar ein Ende mit zwei lachenden Augen. Ich habe die Kandidatur von Dieter Althaus als meinem Nachfolger nachdrücklich unterstützt, und er hat ja im ersten Wahlkampf, den er selber bestreiten musste, auch die absolute Mehrheit verteidigt, die ich zuvor errungen hatte. In Thüringen ist es somit ein erfreulich geglückter Übergang. Ganz anders die Situation in Rheinland-Pfalz, wo für mich eindeutig klar war, und von mir auch deutlich ausgesprochen worden ist, dass, wenn meine Partei mich nicht mehr trägt, ich nicht länger Ministerpräsident des Landes sein kann. Leider haben das nicht alle geglaubt und nicht alle für möglich gehalten. Aber ich bin selbstverständlich bei dieser, wie ich finde, zwingenden Konsequenz geblieben.

Sie sind damals mit den Worten „Gott schütze Rheinland-Pfalz“ abgetreten.

Vogel: Dieses Wort wird immer zitiert, ist aber nicht vorbereitet und nicht am Tag meines Rücktritts als Ministerpräsident gesprochen worden, sondern war die unmittelbare spontane Reaktion auf die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses auf dem Landesparteitag.

Ihre eigene Partei hat gerade eine wichtige Weichenstellung getroffen. Hat Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich die Wahl zur CDU-Vorsitzenden gewonnen oder hat Friedrich Merz sie verloren?

Vogel: Natürlich hat Annegret Kramp-Karrenbauer die Wahl gewonnen. Schon deswegen, weil der Zweitplatzierte, Herr Merz, ebenfalls sehr beachtlich abgeschnitten hat. In diesem Fall ist es ganz eindeutig, AKK hat mit einem knappen Vorsprung gewonnen.

Es gab einige Beobachter, die sagen, dass Friedrich Merz die Abstimmung in seiner Vorstellungsrede verloren hätte.

Vogel: Herr Merz war ein hochachtbarer Kandidat. Er hat in den Vorstellungsrunden in der ein oder anderen Frage Positionen bezogen, die deutlich gemacht haben, dass er lange nicht mehr in der Mitte der Partei gelebt hat. Und er hat zu meiner Überraschung nicht die beste, sondern nur die zweitbeste Rede auf dem Parteitag gehalten. Beides zusammen hat wohl den Ausschlag gegeben.

Nun hat Merz in der Partei einen Beraterposten bekommen. Müsste man ihn nicht stärker einbinden?

Vogel: Mein Parteiverständnis ist ein bisschen anders als das von Herrn Merz, der sagt, er könne nicht in die Wahlkämpfe des Jahres 2019 eingreifen, weil er kein Amt habe. Ich habe auch kein Amt, aber stelle mich selbstverständlich, wenn die Thüringer oder rheinland-pfälzische CDU es möchten, zur Verfügung. Ich bedauere, dass er die CDU nicht aktiv in den schwierigen Wahlkämpfen unterstützt.

In welcher Rolle würden Sie ihn sich denn wünschen?

Vogel: Als ganz normales CDU-Mitglied, das alles tut, um der CDU zum Sieg zu verhelfen.

Bernhard Vogel hat das Interview vor Veröffentlichung zur Freigabe vorgelegt bekommen. Der Autor Aljoscha Kertesz arbeitet als Buchautor. Hauptberuflich ist er Pressesprecher des Unternehmens Caterpillar.

