Was macht . . . der CDU-Politiker Erwin Teufel?

Anzeige

Spaichingen.Mit 78 Jahren will Erwin Teufel langsam kürzertreten. „Ich habe kürzlich eine Liste meiner Ämter gemacht. Es waren 24“, erzählt der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Sein ehrenamtliches Engagement werde er jetzt in Stufen zurückführen. Aufgaben wie zum Beispiel die Präsidentschaft beim Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg binden ihn jede Woche im Schnitt zwei bis drei halbe Tage. Dazu kämen unverändert viele Anfragen für Festvorträge, Ansprachen bei Neujahrsempfängen und Firmenjubiläen. „Das ist eine große Fülle“, berichtet der CDU-Politiker. An manchen Tagen empfängt er drei Besucher im unter dem Dreifaltigkeitsberg gelegenen Privathaus in Spaichingen.

Fast 13 Jahre ist es her, dass Teufel sich vom Amt des Ministerpräsidenten zurückzog. Freiwillig ging er nicht, die eigene Partei hatte ihm signalisiert, dass es nach 14 Jahren genug sei. Bis heute hat kein Regierungschef in Baden-Württemberg länger regiert. Vor allem der damalige Landtagsfraktionschef Günther Oettinger wollte nicht mehr warten. Zu gerne hätte Teufel die CDU noch in die Landtagswahl 2006 geführt, getrieben von der Überzeugung, dass er die absolute Mehrheit zurückholen könnte, die 1992 bei seiner ersten Spitzenkandidatur verloren gegangen war. Eisern lehnt Teufel seit dem Rückzug den Ehrenvorsitz der Südwest-CDU ebenso ab wie Empfänge seiner Partei zu runden Geburtstagen.

Nach langer Zeit war Teufel im vergangenen September wieder einmal bei einem Landesparteitag, ging aber gleich nach dem Auftritt der Kanzlerin. Gekümmert hat sich allerdings auch niemand um den langjährigen Vorsitzenden. Eine klare Antwort auf die Frage, ob sich das Verhältnis zur CDU inzwischen geklärt hat, vermeidet er mit langen Ausführungen über seine große zeitliche Inanspruchnahme.