Was macht … Michail Gorbatschow ?

Moskau.Es fällt ihm schwer zu gehen, es fällt ihm schwer zu stehen und auch zu reden. Michail Gorbatschow stützt sich auf seinen Gehstock auf der einen Seite, auf die Hand eines Mitarbeiters auf der anderen Seite, nimmt Platz auf dem hellen Sessel in seiner Stiftung im Nordwesten Moskaus. Der 87-Jährige, den die Russen ehren, weil er ihnen die Freiheit brachte, die sie sich jahrzehntelang wünschten, den die Russen auch hassen, weil die von ihm angestoßenen Reformen die Sowjetunion zunichtemachten, zeigt sich heute nur noch selten in der Öffentlichkeit. Und wenn, dann meist, um ein Buch vorzustellen. „In einer sich verändernden Welt“ heißt das neueste.

Erinnerung an frühere Glanzzeiten

Gorbatschow atmet schwer, er versucht, Witze zu machen. Sie verhallen am ovalen Tisch der Stiftung, einige eingeladene Gäste schreiben mit, was der erste und letzte Staatspräsident der Sowjetunion zu sagen hat. Die Rede, die ihm sein Stab für diesen Nachmittag vorbereitet hat, blättert er zuweilen durch und lässt die Sätze darin doch stets beiseite. Am Ende werden es drei Stunden, in denen der ehemalige Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) an seine Glanzzeit als Politiker erinnert: atomare Abrüstung, demokratischer Neuanfang, Freiheit – all das spielt bis heute eine Rolle, nur eben nicht im Gorbatschowschen Sinn.

Vor einem Jahr noch saß er, ebenfalls kränkelnd, in einem Buchladen in einer der zentralen Straßen Moskaus. Jeder könne dem einstigen Staatsmann mit dem charakteristischen Muttermal auf der Stirn Fragen stellen, hatten die Organisatoren gesagt und nicht mit solchen Massen gerechnet. Bis weit nach draußen hatte die Menschenschlange gereicht. Gorbatschow redete, für Fragen blieb bei dieser Fülle kaum Zeit und Raum. Er lächelte freundlich, unterschrieb seine „Ich bleibe Optimist“-Bücher, welche die Leute gekauft hatten, versuchte, die Namen seiner Fans zu verstehen. Und er sprach: über Afghanistan, die Freiheit, den Kalten Krieg.

Der Kalte Krieg steht stets im Zentrum seiner Betrachtungen, auch bei der Buchpräsentation vor wenigen Wochen. Das Thema treibt den Ex-Politiker um, der im Westen für seine Politik der Umgestaltung, seine Revolution von oben und die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands steht. „Der Kalte Krieg ist nicht verschwunden, er hat sich lediglich in seiner Intensität verändert“, sagt er mit seinem schwerfälligen südrussischen Akzent.

Es ist einsam geworden um ihn – seine Frau Raissa ist seit bald 20 Jahren tot, auch politische Weggefährten wie Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Eduard Schewardnadse hat der Mann aus einem Kosakendorf im Kaukasusvorland überlebt. Er lebt bei seiner Tochter Irina Gorbatschowa-Wirganskaja in einem Moskauer Vorort und äußert sich hin und wieder zur politischen Weltlage. Russlands völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim heißt Gorbatschow gut. „Die Krim gehört zu Russland, das ist die Wahrheit“, sagt er dann und betont, dass er 2014 – als Russland pathetisch die „Heimholung der Krim“ feierte – genauso gehandelt hätte wie Wladimir Putin.

Vor wenigen Jahren hatte er Russland als „korruptes Land, das von einer geld- und machtgierigen Elite geführt wird,“ kritisiert und Putin zum Rücktritt geraten. In Russland ist Gorbatschow stets ambivalent geblieben. Mit „Perestroika“ (Umbau) und „Glasnost“ (Offenheit) hat Gorbatschow der Welt zwei russische Wörter beschert – und sein Land in einen stürmischen Denkprozess versetzt, als er auf dem 27. Parteitag der KPdSU im Februar 1986 von der „Strategie zur Beschleunigung der sozialökonomischen Entwicklung“ sprach. Zunächst ging es ihm um Wirtschaftsreformen. Doch der einstige Mähdreschermechaniker verstand schnell: Die Wirtschaft erholt sich nicht ohne einen politischen Wandel. „Perestroika“ wurde zu einem umfassenden Konzept. Gorbatschow sprach von Freilassung von politischen Gefangenen, legte Friedensvorschläge für Afghanistan vor, unterbreitete Abrüstungsangebote.

Nicht alles gelang, eines aber ganz sicher: Der Bolschewismus wurde durch seine Politik zu Grabe getragen. Das Ende der Sowjetunion, das betont er auch heute immer wieder, habe er damit nicht beschwören wollen. „Ich wollte demokratisieren, nicht zerstören.“ Doch unter „Demokratie“ verstehen viele Russen bis heute fälschlicherweise die Anarchie, die sie in den wilden 1990er Jahren erfahren haben. Die „gelenkte Demokratie“ des Systems Putin scheint da vielen die logische Folge nach der Zeit des Chaos.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018