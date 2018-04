Anzeige

„Geschichte mit dem Dirndl“

Die aktuelle #metoo-Berichterstattung spülte den #Aufschrei wieder in Erinnerung. Brüderle hatte ungewollt eine Medienpräsenz, wie zu seinen besten Zeiten als Wirtschaftsminister. Dabei wurde er nicht gerade zimperlich als Sexist hingestellt. Das findet er zwar „völlig ungerecht“, da die „Geschichte mit dem Dirndl“ mit der aktuellen Debatte nicht im Hauch zu tun hätte. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass es „Gerechtigkeit in einer solchen Berichterstattung nicht gibt“. Die Debatte hat den Menschen Brüderle verändert. Er ist nachdenklicher geworden und „noch wählerischer, wem er Interviews gibt“. Auf einen prozentualen Anteil, welchen Einfluss der #Aufschrei auf das Ausscheiden seiner Partei aus dem Bundestag hatte, will sich der in Neustadt/Weinstraße aufgewachsene Brüderle nicht festlegen. Für ihn steht jedoch fest, dass die Kampagne der FDP geschadet und „auch den Wahlkampf erschwert“ hat. Zu allem Überfluss stürzte Brüderle im Wahlkampf und zog sich einen dreifachen Oberschenkelbruch zu. Auf zehn Tage im Krankenhaus folgte nur eine Woche Reha. Eine folgenschwere Entscheidung, die sich rächen sollte: „Der Preis war, dass ich anschließend viele Monate mit Gymnastik und Reha brauchte, bis ich wieder voll funktionstüchtig war.“

Das Stahlrohr verblieb zweieinhalb Jahre im Oberschenkel, nur dank Spritzen setzte die Knochenbildung wieder ein. Heute übernimmt er nur Aufgaben, die ihm Spaß machen. So engagiert er sich als Präsident des rheinland-pfälzischen Bundes der Steuerzahler, und zwar ehrenamtlich, wie er schnell hinzufügt. Zudem leitet er den bpa Arbeitgeberverband, dessen Mutterverband die Interessen der privaten Pflegeanbieter mit mehr 10 000 Unternehmen und mehr als 350 000 Beschäftigten vertritt. So ist der Frühaufsteher nach wie vor nah dran am politischen Geschehen.

Der Autor Aljoscha Kertesz ist Pressesprecher des Unternehmens Caterpillar. Nebenberuflich arbeitet er als Buchautor und hat unter anderem ein Interviewband mit Politikern erstellt („Bundestag adieu!“), die 2017 aus dem Bundestag ausgeschieden sind.

