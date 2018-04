Was soll mit dem Wolf passieren?

Anzeige

Die Population: Derzeit gibt es in Deutschland zwischen 800 und 1100 Wölfe, die sich auf 60 Rudel sowie Einzeltiere verteilen. Der Jagdverband warnte, die Zahl verdoppele sich alle drei Jahre. Weil Wölfe aber Reviertiere sind, bedeutet das, meinten Experten, nicht eine immer höhere Dichte, sondern, dass von ihnen immer neue Reviere erschlossen werden. Vermischungen von „canis lupus lupus“, so der lateinische Name des europäischen Grauwolfes, mit südeuropäischen Rassen oder wilden Hunden werden dann häufiger vorkommen, erläuterten die eingeladen Genetiker. „Hybride“ Wölfe, also Mischlinge, dürfen schon jetzt abgeschossen werden.

Die Gefahren für den Menschen: Der Jagdverband glaubt nicht, dass der Wolf von Natur aus menschenscheu ist oder Nutztiere meidet. Dazu müsse er regelmäßig bejagt werden. Er fordert daher die Aufnahme in das Jagdgesetz. Zwischenfälle mit Menschen hat es in Deutschland noch nicht gegeben, wohl aber Tiere, die sich in Siedlungen wagen. Eine Wolfsforscherin erklärte, dass unscheues Verhalten meist darauf zurückgehe, dass Menschen die Tiere zuvor angefüttert hätten. Zwischenfälle mit Menschen im Ausland habe es in Ländern gegeben, wo der Wolf auch bejagt werden dürfe. Das helfe also nicht.

Die Sorgen der Schäfer: Sie sind am meisten betroffen, aber auch andere Weidetierhalter. Der Bauernverband ist deshalb ebenfalls für die Bejagung und eine „Regulierung“ des Wolfes. Das Naturschutzkriterium eines „günstigen Erhaltungszustandes“ der Population sei mit 1000 Tieren erreicht. Ein Jurist hielt entgegen, dass es dazu 1000 erwachsene Tiere sein müssten, davon gebe es aber nur 150. Die Naturschützer unter den Experten erklärten dagegen, der einzige wirksame Schutz der Herden liege in Elektrozäunen ab 1,20 Meter Höhe. Plus eventuell ein Herdenschutzhund. In Spanien, Polen oder Italien hätten die Bauern auch mit dem Wolf zu leben gelernt.

