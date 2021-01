Was wird jetzt aus dem Trump-Clan?

Washington.Am Stammsitz New York sind sie unten durch. Florida wird für den scheidenden Präsidenten und seine Kinder das neue Hauptdomizil. Ob der Patriarch sich und seinen Clan in den letzten Amtsstunden noch begnadigt, ist offen. Was machen die Trumps nach der Zeit im Weißen Haus?

Donald Trump: Im Senat wird demnächst im Nachgang der Erstürmung des Kapitols über seine (nachträgliche) Amtsenthebung entschieden. Gerüchteweise will Trump zwei Milliarden Dollar für den Bau einer Präsidentenbibliothek einsammeln; obwohl er bekanntlich nicht liest. Kurzfristig sucht er nach der Twitter-Sperre ein neues „Sprachrohr“. Zunächst wird erwartet, dass sich Trump wieder stärker ums Geschäft kümmert. In seinem Konzern melden Hotels und Golfanlagen sinkende Umsätze. Größte Aufmerksamkeit wird Trump die Justiz abverlangen. In New York und andernorts drohen diverse Klagen, die während der Präsidentschaft de facto ruhten.

Melania Trump: Die 50-Jährige fiel zuletzt durch missmutige Äußerungen über die Medien – darüber, wie sie als First Lady porträtiert wurde – auf. Insider wie ihre ehemalige Referentin Stephanie Winston Wolkoff sagen, dass die gebürtige Slowenin drei Kreuze macht, wenn das Leben im Dauer-Rampenlicht vorbei ist. Frau Trump wird sich um Sohn Barron kümmern. Der Teenager wird bald 15 und muss sich – nach New York und Washington – schon wieder an eine neue Schule gewöhnen. Melania Trumps Eltern ziehen ebenfalls nach Florida.

Ivanka Trump und Schwiegersohn Jared Kushner: Das Paar (39 und 40) will mit seinen drei Kindern in der Enklave „Indian Creek Island“ nahe Miami siedeln. Laut „Forbes“ haben „Javanka“ für über 30 Millionen Dollar eine Parzelle von Schlagerbarde Julio Iglesias gekauft. Ivanka Trump soll versucht sein, 2022 dem Ex-Rivalen ihres Vaters, Marco Rubio, den republikanischen Senatsposten abspenstig zu machen.

Donald Trump jr.: Dem 43-Jährigen wird die demagogische Begabung attestiert, Teile der radikalen Fanbasis von Trump senior für sich einspannen zu können; vielleicht sogar für eine Präsidentschaftskandidatur 2024. Gemeinsam mit Lebenspartnerin Kimberly Guilfoyle (51) sucht auch er ein Plätzchen zum Leben in Florida.

Eric und Lara Trump: Der zweitälteste Sohn des Präsidenten (37) hatte bis zuletzt die Geschäfte des kriselnden Trump-Konzerns geführt. Seine Frau Lara (38) liebäugelt 2022 mit der Kandidatur für einen Senatsposten der Republikaner in North Carolina.

Tiffany Trump: Die Juristin (27), Tochter aus der Ehe Trumps mit Marla Maples, wurde zuletzt mit ihrem griechischen Freund Michael Boulos, Spross einer milliardenschweren Unternehmerdynastie, in Miami auf Haussuche gesichtet.

