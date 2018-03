Washington erlöst EU-Regierungschefs

Anzeige

Brüssel.Eine Kraftprobe mit den USA in Sachen Zölle blieb den EU-Staats- und Regierungschefs erspart. So konnte sich der EU-Gipfel in Brüssel am ersten Tag auf den zweiten Krisenherd konzentrieren: die Konsequenzen nach dem Nervengas-Anschlag in Großbritannien. Zurückhaltung war angesagt. Als die frisch im Amt bestätigte Bundeskanzlerin gestern in Brüssel eintraf, blickten die meisten Staats- und Regierungschefs noch nach Washington. „Wir haben uns geschlossen und gemeinsam präsentiert“, sagte Angela Merkel. Die EU werde ein Bekenntnis zu freiem Welthandel und gegen Protektionismus ablegen.

Doch eben dieses Papier war noch nicht unterschrieben, da reichten die Delegationen ihren Chefs die Eil-Meldung aus dem Weißen Haus herein: Die EU wird von den höheren Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Erleichterung, Entspannung, ja Zufriedenheit und hohes Lob für EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, aber auch den deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), gab es anschließend zuhauf. Sie hatten die US-Administration in den vergangenen Tagen regelrecht weichgekocht. Wenigstens eine Baustelle war abgeräumt.

Sorge wegen Giftanschlag

Doch Europa bleibt aufgewühlt. „Wir sind geschockt über den Anschlag auf unseren Freund Großbritannien“, gab sich der estnische Ministerpräsident Jüri Ratas zutiefst betroffen. Andere sprachen gar von einem „Angriff auf die ganze Union“. Nicht so die Kanzlerin, die eher nüchtern feststellte, es sei gut, dass die Sicherheitsbehörden „die Substanzen jetzt an die Chemiewaffenbehörde gegeben haben, wo die Dinge untersucht werden können“.