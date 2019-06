Wechsel an der Spitze

Dortmund.Mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (61/Bild) hat der Städtetag erstmals das Oberhaupt einer ostdeutschen Großstadt an seiner Spitze. Der SPD-Politiker wurde am Donnerstag in Dortmund zum Städtetagspräsidenten für zwei Jahre gewählt. Jung ist seit 2006 Chef im Leipziger Rathaus. Er folgt auf Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU). Dieser rückt auf den Posten des Vizepräsidenten. Zum ersten Stellvertreter des Präsidenten wählte das Gremium den Stuttgarter Rathauschef Fritz Kuhn (Grüne).

Als Chef des Städtetags will Jung das Zusammenwachsen von Ost und West fördern. Leipzig sei ein positives Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Auch gebe es in Leipzig mehr ausländische Mitbürger als im übrigen Osten. „Damit haben wir ein großes Miteinander“, sagte er.

Jung stammt aus Siegen und kam 1991 nach Leipzig. Der Lehrer für Deutsch und Evangelische Religion baute ein Schulzentrum auf, ehe er 1999 als Beigeordneter für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule ins Rathaus wechselte. Der Städtetag vertritt die Belange von 3400 Städten und Gemeinden gegenüber Bund und Ländern. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019