Wechsel in Warschau

Warschau.Polen bekommt einen neuen Außenminister: Der bisherige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Zbigniew Rau, tritt die Nachfolge des bisherigen Ressortchefs Jacek Czaputowicz an, der zuvor seinen Rücktritt erklärt hatte. Dies teilte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag in Warschau mit. Der 65 Jahre alte Juraprofessor war früher Chef der Gebietsverwaltung in der Woiwodschaft Lodz.

Czaputowicz hatte das Außenamt seit Januar 2018 inne. Der Minister galt als gemäßigter Vertreter der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Sein Rücktritt kam nicht unerwartet. Czaputowicz habe früher bereits gesagt, dass nach der Präsidentenwahl ein guter Moment für einen Wechsel an der Spitze der Diplomatie sei, teilte sein bisheriges Ministerium mit.

Bei der Wahl am 12. Juli hatte sich Präsident Andrej Duda, unterstützt von der PiS, eine zweite Amtszeit gesichert. Der PiS-Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski hatte nach der Wahl eine Kabinettsumbildung für September angekündigt. Bereits am Dienstag war Gesundheitsminister Lukasz Szumowski zurückgetreten. Seine Nachfolge soll der bisherige Chef des Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ), Adam Niedzielski, antreten. dpa

