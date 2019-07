„Weder sinnvoll noch machbar“

Herr Einwag, wie schätzen Sie als Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft den Vorschlag der Bertelsmann-Stiftung ein?

Matthias Einwag: In der Studie stehen zweifelhafte Annahmen im Vordergrund und nicht die Versorgungsrealität. Es wird unterstellt, dass die Versorgung in größeren Krankenhäusern grundsätzlich besser ist. Keine Studie belegt einen derart allgemeingültigen Zusammenhang. Entscheidend ist die Frage des jeweiligen Leistungsspektrums. Außerdem wird gemutmaßt, dass die Mitarbeiter an beliebigen Standorten eingesetzt werden können. Erfahrungsgemäß sind jedoch vor allem Pflegekräfte nicht dazu bereit, für ihren Arbeitsplatz umzuziehen oder weit zu pendeln. Vor diesem Hintergrund halten wir Vorschläge aus der Bertelsmann-Studie weder für sinnvoll noch für umsetzbar.

Welche Alternative sehen Sie?

Einwag: Die Zukunft der baden-württembergischen Krankenhauslandschaft liegt weder in der vollkommenen Zentralisierung aller Leistungen an wenigen Standorten noch im Erhalt jedes einzelnen Krankenhausstandortes, den wir heute haben. Das Ziel wird in einer ausgewogenen Mischung zwischen wohnortnaher Versorgung und Zentralisierung liegen. Ein solcher Strukturwandel kann jedoch nicht sofort erfolgen, sondern nur schrittweise.

Wie sähe die Finanzierung aus?

Einwag: Der vorgeschlagene komplette Umbau der Krankenhauslandschaft könnte deutschlandweit leicht 100 Milliarden Euro kosten. Wo das Geld herkommen soll, müssten eigentlich die Studienautoren beantworten, die dieses Thema allerdings mit keinem Wort erwähnen. jeb

Das Interview wurde telefonisch geführt und Matthias Einwag vor der Veröffentlichung vorgelegt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019