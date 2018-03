„Weg von Arbeiterthemen“

Anzeige

Falter: Ich glaube, die SPD kann jetzt beweisen, dass sie sich bei wichtigen Themen durchsetzt. Sie hat die Ministerien mit der höchsten Aufmerksamkeit bekommen. Da kann sie jede Menge Punkte gutmachen. Ich sehe allerdings die Notwendigkeit hin zu einer inhaltlichen Neuausrichtung, weg von den klassischen Arbeiterthemen. Gerade in Fragen der Globalisierung und der Digitalisierung vertritt die SPD noch sehr traditionelle Ansichten.

Führt die zurückliegende Hängepartie in Sachen Regierungsbildung nicht dazu, dass sich noch mehr Wähler enttäuscht von den beiden großen Parteien abwenden?

Falter: Das ist das grundsätzliche Problem der Volksparteien. Sie leiden darunter, dass sie in der Regierung niemals das garantieren können, was sie in den Wahlprogrammen versprochen haben. Das liegt zum Einen an Kompromissen durch die Koalitionsvereinbarungen, zum Anderen aber auch an sich wandelnden Realitäten, beispielsweise durch ausbleibende Steuereinnahmen oder aufgrund von internationalen Entwicklungen. Das generiert immer wieder Enttäuschungen bei den Wählern. Hinzu kommt, dass den beiden Volksparteien durch den gesellschaftlichen Wandel ihre klassische Klientel weggebrochen ist.

Wie kann es SPD und CDU gelingen, Vertrauen bei ihren Stammwählern zurückzugewinnen?

Falter: Das geht nur, indem man glaubwürdige, konsistente und kompetente Politik macht und dass man auf die Menschen hört, nicht von oben herab regiert, sondern sie einbezieht. dir (BILD: dpa)

