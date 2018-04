Wegen Kippa angegriffen

Anzeige

Berlin.Zwei junge Männer sind in Berlin angegriffen und antisemitisch beleidigt worden. Einer der Täter, ein arabisch sprechender Mann, schlug mit einem Gürtel auf eines der Opfer ein, wie die Polizei gestern mitteilte. Der angegriffene Mann ist ein 21-jähriger Israeli. Zusammen mit einem 24-jährigen deutschen Freund war er auf der Straße unterwegs, beide trugen eine Kippa, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung. Der 21-jährige Israeli filmte den Vorfall mit seinem Smartphone.

Die Gruppe des Schlägers entfernte sich vom Tatort, wurde jedoch von dem 21-Jährigen verfolgt. Daraufhin nahm der Schläger eine Glasflasche und versuchte, den Verfolger damit zu schlagen, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin ging dazwischen und verhinderte weitere Schläge des Täters.

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, sein deutscher Begleiter blieb unverletzt. Er sei in Israel in einer arabischen Familie aufgewachsen und kein Jude, sagte der Angegriffene der Deutschen Welle. Die Kippa habe er als Experiment getragen. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Der Angriff fällt in eine Zeit, in der sich Berichte über antisemitische Vorfälle häufen. dpa