Weiße Rosen in Sotschi

MOSKAU.Es ist ein Vier-Augen-Gespräch. Und doch ist immer ein dritter Gast dabei, ein unsichtbarer, der die Agenda bereits zuvor festgelegt hatte. Als Russlands Präsident Wladimir Putin die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf seiner Datscha am Rande von Sotschi empfängt, ist der US-Präsident Donald Trump stets präsent, ohne am Schwarzen Meer dabei zu sein. Er ist es, der Moskau und Berlin wieder einander näher bringt, so dass manche da bereits vorschnell von einem Neustart in den Beziehungen sprechen.

Trump hat mit seinem einseitigen Aufkündigen des Atom-Abkommens mit Iran europäische Interessen brüskiert. Das transatlantische Verhältnis ist dadurch am neuen Tiefpunkt angelangt. Doch hat er Berlin, ja Europa so vergrault, dass die Deutschen sich nun Moskau zuwenden? Den Dialog zwischen Deutschen und Russen hat es selbst nach der Annexion der Krim und dem kriegerischen Eingreifen Moskaus im Donbass – der härtesten Prüfung in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen – stets gegeben, wenn auch in abgekühlter Form. Vor genau einem Jahr und zwei Wochen war Merkel ebenfalls in Sotschi bei Putin. Eine unterkühlte Begegnung, die Merkel mit dem Satz „Wir reden immer über das Gleiche“ nüchtern kommentierte. Dieses Mal wirkt Merkel unter der Sonne des Schwarzmeer-Kurortes gelöster. Mit weißen Rosen des Präsidenten in der Hand, wendet sie sich mit ein paar russischen Begrüßungsfloskeln auch Russlands Premier Dmitri Medwedew zu. Sie weiß, dass die gemeinsame Sorge um das Iran-Abkommen die Differenzen mit Moskau lediglich relativiert, sie aber nicht beilegt.

Noch am Tag zuvor hatte Putin den syrischen Machthaber Baschar al-Assad empfangen, ebenfalls in der Sommerresidenz in Sotschi. Russlands selbstverständlicher Umgang mit dem Diktator ist für den Westen beinahe ein Affront. Merkel lässt sich dabei nichts anmerken, da sie weiß, dass derzeit nicht Syrien das Problem Nummer eins ist. Es geht bei diesem eineinhalbstündigen Treffen, wie es Putins Sprecher Dmitri Peskow ausdrückt, um einen „Uhrenvergleich“ zu wichtigen internationalen Problemen.