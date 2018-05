Weißes Haus bestellt Münze

Anzeige

Der geplante Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur wackelt gerade – die Gedenkmünze dazu gibt es trotzdem schon. Auf der Vorderseite finden sich beide Männer im Profil, mit der jeweiligen Landesflagge im Hintergrund. Am Rand stehen die Landesnamen und „Friedensgespräche“ in beiden Sprachen, verziert mit vier Olivenzweigen. Auf der Rückseite ist zu sehen, wie die US-Präsidentenmaschine Air Force One übers Weiße Haus fliegt. Die Münze wurde nach amerikanischen Medienberichten in einer Auflage von 250 Exemplaren im Auftrag des Weißen Hauses geprägt. Der Gipfel soll am 12. Juni im südostasiatischen Stadtstaat Singapur stattfinden. dpa