Weiterhin dominiert Corona-Krise die Deutschen

Vom 06. bis 08. April 2020 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.175 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland tele-fonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

Im Vergleich zu Ende März gibt es in der politischen Stimmung einige Veränderungen: Die CDU/CSU, die sich zuletzt stark verbessert hat, gibt jetzt wieder leicht nach, die SPD legt nun deutlich zu. Die AfD kann, nach ihrem Einbruch Ende März, jetzt ein Plus verbuchen, FDP und Grüne verlieren an Zustimmung. Aktuell erreicht die CDU/CSU 39% (-2), die SPD kommt auf 20% (+3). Die AfD erhält 6% (+2), die FDP kommt auf 4% (-2), die Linke auf 7% (+/-0) und die Grünen stehen aktuell bei 21% (-3), alle anderen Parteien erhalten zusammen 3% (+/-0).*

Da mit Umfragen aber immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernten Wahltag nicht zulässig.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, würden CDU/CSU und SPD jeweils 2 Punkte zulegen und kämen auf 35% bzw. 17%. Die AfD könnte mit 10% (+/-0) rechnen, die FDP bekäme 5% (-1). Die Linke würde 7% (-1) erzielen, die Grünen 20% (-2), alle sonstigen Parteien zusammen 6% (+/-0). Damit hätte neben Schwarz-Grün auch Schwarz-Rot eine Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Etwas schwächer als zuletzt, aber weiterhin auf sehr hohem Niveau beurteilen die Deutschen die Leistungen der Bundesregierung: Die gemeinsame Arbeit der Großen Koalition wird auf der Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) mit einem Durchschnittswert von 1,4 beurteilt (Mrz-I: 0,5; Mrz-II: 1,7). Die Arbeit der CDU/CSU in der Koalition wird von den Befragten mit 1,2 (Mrz-I: 0,4; Mrz-II: 1,5) eingestuft und damit besser als die Arbeit der SPD, die mit 0,7 (Mrz-I: 0,3; Mrz-II: 1,0) bewertet wird.

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel

Ähnlich wie vor zwei Wochen wird die Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel beurteilt: 80% der Wahlberechtigten sind der Meinung, Angela Merkel macht ihre Sache als Regierungschefin eher gut (Mrz-I: 68%; Mrz-II: 79%), 17% der Befragten attestieren der Kanzlerin eher schlechte Leistungen (Mrz-I: 29%; Mrz-II: 18%), 3% äußern sich dazu nicht (Mrz-I: 3%; Mrz-II: 3%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker wird die Mehrzahl im Vergleich zur Umfrage Ende März zwar leicht bzw. deutlich schlechter eingestuft, aber vor zwei Wochen hatten alle Politikerinnen und Politiker sehr klare Imagegewinne. Wie immer wurde die Bewertung nach Sympathie und Leistung mittels der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Angeführt wird das Ranking nach wie vor von Angela Merkel, die trotz leicht verschlechtertem Durchschnittswert von 2,0, weiterhin auf hohem Niveau bewertet wird. Mit 1,8 folgt in dieser Woche auf dem zweiten Rang Vizekanzler Olaf Scholz, der als Einziger erneut besser eingestuft wird als vor zwei Wochen und zwei Plätze nach oben rückt. Es folgen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit unveränderten 1,8 und Gesundheitsminister Jens Spahn, der drei Zehntel einbüßt und aktuell mit 1,4 bewertet wird. Einen Rang nach oben schiebt sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (1,1). Die zweite Hälfte der Liste wird angeführt vom Vorsitzenden der Grünen Robert Habeck (0,9), vor seiner Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock (0,6), Horst Seehofer (0,5) und Friedrich Merz (0,1), der vier Zehntel verliert. Schlusslicht ist weiterhin Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende wird mit einem Durchschnittswert von -0,4 als einziger im Negativbereich verortet.

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Weiterhin dominiert bei der offenen Frage nach dem wichtigsten Problem in Deutschland die Corona-Krise mit 80% aller Nennungen. Dabei konnten die Befragten ohne Vorgabe von Antworten hier bis zu zwei Themen nennen. Mit deutlichem Abstand folgen auf dem zweiten und dritten Rang Flüchtlinge/Ausländer/Integration mit 14% und die Wirtschaftslage, die bei 12% der Befragten auf der Agenda ganz oben steht. Weitere Probleme die genannt werden sind: Umwelt/Klimaschutz/Energiewende (10%), Gesundheitswesen/Pflege (7%) und soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle (6%). Es folgen Arbeitslosigkeit, Rechte/AfD; Themen, die unter Politik(er)verdruss zusammengefasst werden können sowie Rente/Alterssicherung mit jeweils 3% aller Nennungen.

Coronavirus: Gefährdung der eigenen Gesundheit durch das Virus?

Etwas weniger Befragte als vor zwei Wochen sehen ihre eigene Gesundheit durch das Coronavirus als gefährdet an. 45% der Deutschen sorgen sich um ihre Gesundheit (Mrz-I: 20%; Mrz-II: 52%), 54% teilen diese Sorge nicht (Mrz-I: 78%; Mrz-II: 46%). Besonders häufig sorgen sich die über 60-Jährigen, Männer (61%) dieser Altersgruppe noch etwas stärker als Frauen (54%).

Coronavirus : Gesundheitsversorgung

Kein eindeutiges Meinungsbild gibt es bei der Frage, ob die Versorgung von Corona-Patienten in unseren Krankenhäusern gewährleistet werden kann. Knapp die Hälfte der Befragten (47%) erwartet sehr große (7%) oder große Probleme (40%) bei der Versorgung von Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Die andere Hälfte der Bevölkerung (51%) glaubt, dass unser Gesundheitssystem diese Versorgung leisten kann und es zu nicht so großen (45%) oder keinen Schwierigkeiten (6%) bei der Versorgung von Covid-19-Erkrankten kommt (weiß nicht: 2%).

Wenn es um die allgemeine gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung insgesamt geht, rechnet gut ein Drittel (37%) mit sehr großen (6%) oder großen Problemen (31%), zusammen 61% gehen davon aus, dass es in nächster Zeit bei der allgemeinen Gesundheitsversorgung nicht so große (52%) oder keine Probleme (9%) geben wird (weiß nicht: 2%).

Coronavirus: Wird zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus genug getan?

Die Zahl der Befragten, die finden, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus genug getan wird, steigt seit März an. 80% äußern sich aktuell positiv zu den Schutzmaßnahmen (Mrz-I: 69%; Mrz-II: 77%), 17% sind der Meinung, es wird nicht genug getan, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern (Mrz-I: 26%; Mrz-II: 21%) und 3% beziehen dazu keine eindeutige Position (Mrz-I: 5%; Mrz-II: 2%).

Coronavirus : Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen

Die Bundesregierung hat zahlreiche finanzielle Maßnahmen und Erleichterungen wie z.B. Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Kredite sowie finanzielle Hilfen für Unternehmen und Betriebe beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Gut zwei Drittel (69%) und damit etwas weniger Befragte als vor zwei Wochen (Mrz-II: 74%) erachten dieses Maßnahmenpaket als gerade richtig, 23% und damit etwas mehr als Ende März (Mrz-II: 18%) sind der Ansicht, dies ist zu wenig Unterstützung und lediglich 3% (Mrz-II: 2%) finden, die Bundesregierung tut in diesem Bereich zu viel (weiß nicht: 5%; Mrz-II: 6%). (S. 19)

Coronavirus : Beurteilung der angeordneten Maßnahmen insgesamt

Eine deutliche Mehrheit steht nach wie vor hinter den ganzen Maßnahmen, die der Staat wegen der Corona-Krise angeordnet hat und die das tägliche Leben stark einschränken: 74% empfinden diese als richtig (Mrz-II: 75%). 16% (Mrz-II: 20%) sind der Ansicht, es müsste noch stärkere Beschränkungen geben und 9% (Mrz-II: 4%) halten die angeordneten Einschränkungen für übertrieben (weiß nicht: 1%; Mrz-II: 1%).

Coronavirus: Beurteilung der Ausgangsbeschränkungen

Aktuell gelten in Deutschland in der dritten Woche Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die in der Öffentlichkeit nur noch Treffen von zwei Personen erlauben. Nach wie vor werden diese von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen: Neun von zehn Befragten (90%; Mrz-II: 95%) halten sie für angemessen, 10% (Mrz-II: 5%) teilen diese Meinung nicht. Auch wenn diese Maßnahmen in allen Altersgruppen von großen Mehrheiten akzeptiert werden, bei den 40-bis 49-Jährigen ist der Unmut über diese Beschränkungen am größten (17%).

Coronavirus: Persönliche Belastung durch die aktuelle Situation

39% (Mrz-II: 48%) geben an, dass die Corona-Krise sie persönlich sehr stark (11%; Mrz-II: 12%) oder stark belastet (28%; Mrz-II: 36%). Eine Mehrheit von zusammen 60% (Mrz-II: 52%) sagt, dass die Situation sie nicht so stark (46%; Mrz-II: 42%) oder überhaupt nicht belaste (14%; Mrz-II: 10%). Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen: 46% aller Frauen, aber lediglich ein Drittel der Männer (32%) fühlen sich durch die aktuelle Lage persönlich (sehr) stark belastet. Am stärksten sind die Differenzen bei den 18-bis-34-Jährigen, in dieser Altersgruppe spüren 44% der Frauen, aber lediglich 26% der Männer (sehr) starke Belastungen.

Coronavirus: Lockerung der Maßnahmen nach dem 19. April

Eine Lockerung aller Maßnahmen ab dem 20. April fänden 29% der Befragten richtig, die Mehrheit (55%) spricht sich dafür aus, die Maßnahmen erst später zu lockern, lediglich 5% sind für eine frühere Aufhebung der Beschränkungen (weiß nicht: 11%).

Coronavirus: Welche Maßnahme soll zuerst gelockert werden?

Sollten nur einzelne Maßnahmen gelockert werden, sprechen sich bei vier vorgegebenen Bereichen knapp die Hälfte der Befragten (45%) dafür aus, zunächst Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung wieder zu öffnen. Die Aufhebung der Beschränkungen für den Einzelhandel halten 37% für am wichtigsten, 14% sprechen sich für die Lockerung des allgemeinen Kontaktverbots als erste Maßnahme aus und lediglich 2% für die Öffnung von Sport- und Freizeiteinrichtungen (weiß nicht. 2%).

Macht die Bundesregierung in der Corona-Krise ihre Sache gut?

Konstant ist die Beurteilung der Arbeit der Bundesregierung in der Corona-Krise: 88% der Befragten (Mrz-II: 89%) sind der Ansicht, dass die Bundesregierung hier einen guten Job leistet, 10% (Mrz-II: 8%) kritisieren das Agieren der Großen Koalition in der Krise (weiß nicht: 2%; Mrz-II: 3%), besonders häufig kommt die Kritik von den AfD-Anhängern (48%).

Ausmaß der Pandemie im Vergleich zu anderen europäischen Ländern

Andere europäische Länder wie Italien, Spanien und Frankreich sind von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Nur eine Minderheit der Befragten (12%) glaubt, dass die Pandemie bei uns in Deutschland ein ähnliches Ausmaß annehmen wird wie in diesen Ländern, die Mehrheit von 84% geht nicht davon aus (weiß nicht: 4%).

Corona-Krise: Finanzielle Unterstützung besonders betroffener Länder

Auch wenn sich die EU-Finanzminister vertagt haben und noch nicht klar ist, ob und in welcher Form es Hilfen der Europäischen Union für die Mitgliedsländer geben soll, so unterstützen 68% der Bevölkerung den allgemeinen Plan der Europäischen Union, die von der Krise besonders betroffenen Länder wie Italien oder Spanien finanziell zu unterstützen, auch wenn klar ist, dass Deutschland dabei einen großen finanziellen Beitrag leisten muss. Gut ein Viertel der Befragten (28%) lehnt eine solche Unterstützung ab (weiß nicht: 4%). Bei allen Parteianhängergruppen, außer der AfD (nicht gut: 64%), gibt es dazu mehrheitliche Zustimmung, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.

Corona-Krise: Allgemeine und eigene wirtschaftliche Lage

Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird von so wenig Befragten positiv gesehen wie zuletzt 2013: 41% beurteilen die aktuelle ökonomische Situation in unserem Land als gut (Mrz-I: 50%; Mrz-II: 49%), für 37% stellt sich die Lage teils gut, teils schlecht dar (Mrz-I: 41%; Mrz-II: 30%) und für jeden Fünften (21%) ist sie schlecht (Mrz-I: 8%; Mrz-II: 19%).

Deutlich konstanter fällt die Einschätzung der eigenen ökonomischen Situation aus: 63% der Befragten beurteilen ihre persönliche finanzielle Lage als gut (Mrz-I: 68%; Mrz-II: 68%), 28% als teils gut, teils schlecht (Mrz-I: 25%; Mrz-II: 22%) und 9% sind der Ansicht, es geht ihnen finanziell schlecht (Mrz-I: 6%; Mrz-II: 9%).

Corona-Krise: Auswirkungen auf die eigene finanzielle Lage

Acht von zehn Befragten und damit eine deutliche Mehrheit (80%; Mrz-II: 75%) geht davon aus, dass sich die Krise nicht so stark (41%; Mrz-II: 36%) oder überhaupt nicht (39%; Mrz-II: 38%) negativ auf die eigene wirtschaftliche Situation auswirken wird. 18% (Mrz-II: 23%) befürchten eine sehr starke (5%; Mrz-II: 6%) oder starke (13%; Mrz-II: 18%) Verschlechterung ihrer finanziellen Lage wegen der Corona-Krise. Dabei haben Frauen und Männer zwischen 35 und 59 Jahren mit 26% bzw. 27% am häufigsten Bedenken, dass es zu finanzielle Einbußen kommt. Wesentlich weniger Sorgen machen sich sowohl die unter 35-Jährigen als auch die ab 60-Jährigen.