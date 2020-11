Welche Maske schützt wen?

Mannheim.Fremdschutz, Eigenschutz, überhaupt ein Schutz? Über das Tragen von Masken in Zeiten von Corona wird immer wieder gestritten. Hier ein Überblick über die verschiedenen Masken.

Mund-Nasen-Bedeckung:

Alltagsmasken – auch „Community“-Masken, Volksmasken oder DIY-Masken (Do It Yourself) genannt –sind „ein weiterer Baustein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Corona-Infektionen in der Bevölkerung zu reduzieren und somit Risikogruppen zu schützen“, lautet die Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI). Anders als andere Masken unterliegen sie jedoch keinen Prüfungen oder Normen. Trotzdem betont das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), dass sie dazu beitragen, die Geschwindigkeit des Atemstroms oder Tröpfchenauswurfs zum Beispiel beim Husten zu reduzieren. Mit anderen Worten: Der Träger einer Alltagsmaske schützt andere Personen vor feinen Tröpfchen und Partikeln, die er beim Sprechen, Husten, Niesen ausstößt (Fremdschutz). Der Eigenschutz ist laut RKI bisher wissenschaftlich nicht belegt.

Medizinische Gesichtsmasken

Bei „Medizinischen Masken“ (MNS oder OP-Masken) handelt es sich um sogenannte Medizinprodukte. Sie müssen der Norm DIN EN 14683 genügen, wobei Medizinprodukte – hierzu gehören zum Beispiel auch Pflaster, Krankenhausbetten oder Herzschrittmacher – ohne behördliche Genehmigung auf den Markt kommen. Die Hersteller müssen allerdings in einem Nachweisverfahren zeigen, dass ihr Produkt vorgegebene Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllt; anschließend können sie ihr Produkt mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Medizinische Masken dienen vor allem dem Fremdschutz und schützen den anderen vor möglicherweise infektiösen Tröpfchen. Sie werden zum Beispiel eingesetzt, um zu verhindern, dass Tröpfchen aus der Atemluft des Behandelnden in offene Wunden eines Patienten gelangen. Dem Träger selbst bieten sie in der Regel kaum Schutz gegenüber erregerhaltigen Aerosolen, sie können jedoch Mund- und Nasenpartie vor einem direkten Auftreffen von Tröpfchen schützen sowie vor einer Erregerübertragung durch direkten Kontakt mit den Händen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel erklärt dazu: „Zwar schützen medizinische Gesichtsmasken bei festem Sitz begrenzt auch den Träger der Maske, dies ist jedoch nicht ihre primäre Zweckbestimmung.“

FFP1-, FFP2-, FFP3-Masken

Partikelfiltrierende Halbmasken – oder FFP-Masken – sind sogenannte Gegenstände der „persönlichen Schutzausrüstung (PSA)“, das heißt, sie sind nach der europäischen Norm DIN EN 149 geprüft und erfüllen die Anforderungen dieser Norm. Je nach Schutzwirkung wird zwischen FFP1, FFP2 und FFP3 unterschieden. Im Gesundheitswesen kommen nur FFP2- oder FFP3-Masken zum Einsatz. Grundsätzlich dienen Halbmasken dem Zweck, den Träger vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen, ihr primäres Ziel ist also der Eigenschutz. Daneben wird die Ausatemluft gefiltert, so dass ein Fremdschutz ebenfalls gegeben ist. Das gilt allerdings nur dann, wenn die Maske kein Atemventil hat. Masken mit Ventil filtern nur die eingeatmete Luft, die – womöglich infektiöse – Atemluft des Maskenträgers selbst dringt ungefiltert nach draußen.

Wichtig: FFP-Masken sind Einmalartikel, sie können nicht wieder verwendet werden. Das Tragen einer FFP2- beziehungsweise FFP-3-Maske über längere Zeit kann darüber hinaus körperlich anstrengend sein. Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sollte die Tragedauer deshalb 75 Minuten nicht überschreiten. Zur privaten Nutzung werden FFP2- beziehungsweise FFP3-Masken deshalb ausdrücklich nicht empfohlen – zumal der Schutzeffekt auch nur dann gewährleistet ist, wenn die Masken exakt passen und dicht auf dem Gesicht sitzen, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung betont.

Gesichtsvisiere

Bei Gesichtsvisieren oder Face Shields gelangen durch den zum Teil sehr großen Spalt zwischen Mund/Nase und dem Schutzschirm feine Aerosole ungehindert in die Raumluft. Sie stellen daher keinen zur Alltagsmaske vergleichbaren Fremdschutz dar, wie das Robert Koch-Institut betont.

Falsche Masken

Immer wieder gibt es Berichte über falsch deklarierte Masken. Grundsätzlich gilt, dass sowohl medizinische Masken als auch Masken, die für die persönliche Schutzausrüstung gedacht sind, Richtlinien erfüllen müssen und dann eine CE-Kennzeichnung erhalten. Bei FFP2- und FFP3-Masken ist darüber hinaus eine externe Prüfstelle mit einbezogen, so dass der Hersteller neben dem CE-Siegel noch eine vierstellige Prüfstellennummer erhält, die auf dem Produkt aufgebracht werden muss. Daneben gibt es weitere Kürzel: KN95 und N95. Diese stehen für qualitativ gleichwertige Masken (FFP2) aus China beziehungsweise den USA.

