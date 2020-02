Weltgrößte Reisemesse ITB fällt aus

Kurz vor der ITB in Berlin haben die Veranstalter die weltgrößte Reisemesse wegen des Coronavirus abgesagt. Die behördlichen Auflagen seien verschärft worden und so nicht umsetzbar, hieß es zur Begründung. „Wir nehmen unsere Verantwortung für die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste, Aussteller und Mitarbeiter sehr ernst“, teilte Messechef Christian Göke am Freitagabend mit. „So blicken wir schweren Herzens auf die jetzt notwendig gewordene Absage.“

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) wird oft das „größte Reisebüro der Welt“ genannt. Eigentlich sollte sie am Mittwoch beginnen. Der Messegesellschaft, den Berliner Hoteliers, Gaststätten, Taxibetrieben und Einzelhändlern entgehen durch die Absage Millionen-Umsätze.

In Genf wurde unterdessen der Autosalon gestrichen – zu groß das Risiko einer Corona-Verbreitung, wenn Hunderttausende aus aller Welt anreisen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020