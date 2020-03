Weltweiter Wettlauf um den Impfstoff

Washington.Jennifer Haller (43) fühlte sich nach dem Erhalt der Spritze mit dem experimentellen Impfstoff „großartig“. Die Mitarbeiterin eines kleinen Technologie-Unternehmens in Seattle meldete sich freiwillig, um den auf „Nuklein-Säuren“ basierenden Wirkstoff als erste Person an sich testen zu lassen. „Das ist eine wunderbare Möglichkeit für mich, etwas zu tun“, sagt Jeniffer. „Wir fühlen uns alle so

...