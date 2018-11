Wende zur Verfolgung

Antisemitismus, also Hass auf Juden, ist Kern des Nationalsozialismus, der von 1933 bis 1945 herrschenden Ideologie in Deutschland. Bereits in ihrem ersten Programm von 1920 forderte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) die „Entjudung Deutschlands“.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde diese mit öffentlichen Aktionen wie dem Boykott jüdischer Geschäfte propagiert, später in Gesetzesform gegossen: vom Berufsverbot für jüdische Beamte, Ärzte und Rechtsanwälte bis zum Verbot der Eheschließung mit Nicht-Juden 1935.

Die Novemberpogrome 1938 markieren eine neue Stufe der Eskalation: „Judenfeinschaft schlug um in die primitiven Formen physischer Gewalt und Verfolgung“, so der Historiker Wolfgang Benz. Sie seien der „Scheitelpunkt des Wegs zum millionenfachen Mord an Juden“. In diesem Holocaust sterben sechs Millionen Menschen. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018