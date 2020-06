Wenig neue Infektionen registriert

Berlin.Die große Mehrheit der Landkreise und kreisfreien Städte hat in den vergangenen sieben Tagen keine oder nur sehr wenige Neuinfektionen registriert. 365 von 412 Landkreisen haben dem Robert Koch-Institut (RKI) maximal fünf neue Fälle gerechnet auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

Die meisten Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner verzeichnete in den vergangenen sieben Tagen der Landkreis Aichach-Friedberg in Bayern, wo nach einem Ausbruch unter Erntehelfern auf einem Spargelhof 500 Mitarbeiter getestet wurden. Auch in den Landkreisen Coburg, Göttingen, Cuxhaven, Greiz und Hersfeld-Rotenburg kamen vergleichsweise viele Neuinfektionen hinzu.

Husten und Fieber häufig

Für 85 Prozent (158 459) aller registrierten Fälle liegen dem RKI klinische Informationen vor. Demnach sind die häufigsten gemeldeten Symptome einer Erkrankung Husten (49 Prozent), Fieber (41 Prozent) und Schnupfen (21 Prozent). In 16 745 Fällen gaben Patienten einen Geruchs- oder Geschmacksverlust an. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt weiter unter der kritischen Marke von 1,0 bei nun 0,88 (Datenstand 11.6. 0 Uhr). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 0,86 gelegen. dpa

