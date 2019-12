Wenig Vertrauen in Doppelspitze

Mannheim.Ein halbes Jahr lang hat sich die SPD auf der Suche nach einer neuen Doppelspitze fast nur mit sich selbst beschäftigt. Das Ergebnis löst bei den Deutschen keine Euphorie aus. „Eskabo“ – die Abkürzung für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans – taugt wenig als Medizin, um die Malaise der Sozialdemokraten lindern zu können. In der aktuellen Sonntagsfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen stagniert die SPD bei miserablen 13 Prozent. Und das, obwohl sie erst am vergangenen Wochenende auf ihrem richtungsweisenden Parteitag Schlagzeilen produzierte. „Die aktuellen Umfragewerte sind für die SPD besonders enttäuschend. Normalerweise führt ein solcher medienwirksamer Parteitag zumindest zu einem kurzfristigen Aufschwung“, sagt Matthias Jung von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen.

Ein Grund dafür dürfte sein, dass das neue Duo an der SPD-Parteispitze bei den Bürgern auf große Zweifel stößt. Weniger als ein Viertel der Wahlberechtigten (23 Prozent) glaubt, dass die Calwer Bundestagsangeordnete und der ehemalige NRW-Finanzminister die SPD erfolgreich in die Zukunft führen werden. 62 Prozent sind dagegen skeptisch. Auch in der Partei selbst hat die Wahl von Esken und Walter-Borjans keinen Schulterschluss bewirkt. Nur 37 Prozent trauen ihnen etwas zu, eine relative Mehrheit von 42 Prozent hegt keine große Hoffnung.

Auch bei der Frage, ob der auf dem Parteitag eingeschlagene Linkskurs den Sozialdemokraten nutzen wird, gibt es kein klares Meinungsbild: Fast die Hälfte der Deutschen, nämlich 48 Prozent, meint, dass ein solcher Kurs der Partei eher schaden würde, 41 Prozent meinen, das Gegenteil sei der Fall. Bei der eigenen Bewertung eines stärkeren Linkskurses der Partei gibt es ebenfalls ein diffuses Meinungsbild. Jeweils rund ein Drittel denkt, dieser sei eher gut, eher schlecht oder dem Befragten einfach egal. „Das ist kein Wunder, die Deutschen orientieren sich eher an der politischen Mitte. Das heißt aber nicht, dass die SPD von einem Linkskurs überhaupt nicht profitieren könnte. Für sie wäre es ja schon ein Erfolg, wenn sie sich mit einem klaren Profil wenigstens wieder ein bisschen erholen könnte“, sagt Jung.

Und wie sieht es mit der Groko aus? 58 Prozent aller Wahlberechtigten und 69 Prozent der eigenen Anhänger wollen, dass die SPD in der Bundesregierung bleibt. Allerdings will die SPD den Koalitionsvertrag nachbessern, bisher hat die Union dies abgelehnt. Zum Beispiel die Forderung, dass die schwarze Null kein Fetisch sein darf und deshalb der Staat für höhere Investitionen in Bildung, Verkehr und digitale Infrastruktur notfalls auch neue Schulden machen soll. Damit trifft die SPD den Nerv bei drei Viertel aller Befragten. Weniger gut finden die Bürger, dass die Sozialdemokraten den Koalitionspartner CDU/CSU zu einem Aufschlag bei der CO2-Steuer bewegen wollen. 59 Prozent finden dies schlecht. 70 Prozent der Befragten vertreten die Ansicht, dass eine Erhöhung der CO2-Steuer nicht zu einem klimafreundlicheren Verhalten der Deutschen führen würde.

Wenig Zweifel an der Groko

Die Zweifel der Deutschen sind gering, dass die Groko vor Ende der Legislaturperiode 2021 zerbricht. 69 Prozent meinen, dass CDU, CSU und SPD durchhalten werden. Sollte es doch zum Bruch kommen, wären 58 Prozent für Neuwahlen. Rund ein Fünftel plädiert für eine Koalition aus Union, Grünen und FDP, 15 Prozent meinen, die Union solle lieber eine Minderheitsregierung bilden.

Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz gehört in diesem Jahr zu den großer Verlierern: Ein halbes Jahr lang mühte er sich (gemeinsam mit seiner Partnerin Klara Geywitz) ab und musste doch eine vernichtende Niederlage im Kampf um die SPD-Parteidoppelspitze hinnehmen. Seine Popularität bleibt davon aber unberührt. Auf der Beliebtheitsskala der zehn wichtigsten Politiker in Deutschland erzielt Scholz einen Wert von plus 0,6 und teilt sich damit Platz drei mit Außenminister Heiko Maas (ebenfalls SPD).

